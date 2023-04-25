“Готова обсуждать все, что угодно, кроме личной жизни”: Мария Погребняк о супруге и браке, продюсерском опыте, реализации социальных проектов

Поначалу Марию Погребняк знали только как жену футболиста Павла Погребняка. Пока супруг строил карьеру, эффектная блондинка занималась воспитанием трех сыновей. Но когда дети подросли и у звездной мамы появилось больше свободного времени, то она вплотную занялась профессиональной реализацией. Сейчас ее все чаще можно увидеть на экранах ТВ в тех или иных проектах, а также в качестве эксперта на разных телешоу.

О «Новых звездах в Африке»

Пока еще продолжается показ данного реалити-шоу на канале ТНТ. На самом деле съемки уже завершены, и участники вернулись домой. Погребняк в интервью Алене Жигаловой призналась, что от проекта у нее остались самые положительные впечатления. Ей даже не хотелось уезжать из Африки, настолько она привыкла к новым условиям.

Для себя Погребняк извлекла немало пользы из реалити-шоу. Она поборола многие свои страхи и фобии, осознала, что любые препятствия ей «по зубам». По возвращении домой стала проще относиться ко многим бытовым вопросам. Также пропали проблемы с засыпанием. А еще Погребняк решила более интенсивно заниматься спортом и пересмотреть рацион питания. Она исключила хлеб, сахар и соль. Знаменитость осознала простую истину: чтобы насытиться, человеку нужно совсем мало еды.

О конфликте с Эвелиной Бледанс

На проекте «Новые звезды в Африке» зрители наблюдали за противостоянием актрисы Эвелины Бледанс и Марии Погребняк. Как выяснилось, конфликт продолжился и за пределами шоу. Бледанс продолжает хейтить Погребняк в соцсетях.

Мария пояснила, что на проекте причиной конфликта стала борьба за лидерство. По мнению Погребняк, соперница выбрала неправильную стратегию и проиграла. Что касается текущих гневных публикаций, то Мария считает, что актриса просто пиарится на ее имени.

О супруге и браке

Мария познакомилась с футболистом Павлом Погребняком, еще будучи школьницей. В 2006 году влюбленные сыграли свадьбу, через несколько лет повенчались. Сейчас они воспитывают трех сыновей, старшему из которых 16 лет. Как и папа, он занимается футболом.

34-летняя Погребняк признается, что с мужем они в первую очередь равноправные партнеры. Их отношения построены на взаимном уважении и доверии. Конечно, бывали кризисные моменты и проблемы. Например, в юности в силу неопытности и неуверенности в себе Мария ревновала Павла к другим девушкам. Сейчас никакой ревности нет.

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Погребняк была с мужем и тогда, когда он еще был начинающим спортсменом и когда уже стал успешным футболистом. По словам Марии, по характеру супруг не изменился, деньги и слава не испортили его. Он как был добрым и щедрым, таким и остался.

О разводе с мужем

В начале апреля этого года в прессе появилась новость о том, что Погребняк рассталась с мужем. Инсайдер из окружения пары сообщил о том, что пока Мария участвовала в проекте «Новые звезды в Африке», футболист весело проводил время в ночных клубах с прекрасными незнакомками. Когда жена вернулась, муж съехал, оставив жену в особняке с тремя детьми.

Мария призналась, что они с супругом были удивлены, когда прочитали такую новость в прессе. Погребняк отметила, что дезинформация бросается в глаза с первых строк, ведь семья проживает не в особняке, а в квартире. Супруги не успели еще обзавестись домом.

Мария опровергла новость о расставании с мужем. Она пояснила, что всегда откровенна и с журналистами, и со своими поклонниками. Она может общаться на любые темы, кроме личной жизни. Люди, которые распускают подобные слухи, по мнению Погребняк, должны понимать, что наносят психологическую травму ее детям.

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О внешних преображениях

Мария неоднократно была под подозрением в плане внешних трансформаций с помощью пластики. Сама бизнесвумен лишь упомянула о том, что делала подтяжку лица, а о других процедурах и операциях умолчала.

Погребняк признается, что желание усовершенствовать внешность пришло к ней еще в школьные годы. Она нашла мастера, который за небольшую плату увеличил ей губы. Родители, увидев дочь, пришли в ужас и велели ей вернуть свою первозданную внешность. Но оказалось, что это было невозможно. Вкачанный в губы гель превратился будто в пластмассу и стал мигрировать по губам. Устранить последствия такой бьюти-процедуры Марии удалось только через одиннадцать лет.

Об отношении к старости

«Я не тот человек, который будет естественно стареть», – призналась Погребняк. Старость Марию совершенно не привлекает, поэтому она готова к любым радикальным методам борьбы с этим явлением.

О похудении

Сейчас сложно поверить в то, что когда-то Мария весила 80 килограммов и была девушкой с аппетитными формами. Погребняк призналась, что желание похудеть появилось, когда муж стал демонстрировать успехи в карьере. Она решила, что жена футболиста должна соответствовать и не запускать себя. Тогда Погребняк записалась в тренажерный зал, села на диету и в результате сбросила 30 килограммов.

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За время участия в проекте «Новые звезды в Африке» эффектная блондинка похудела до 42 килограммов.

О недвижимости в Дубае

Недавно в своем микроблоге Погребняк похвасталась новым приобретением. Знаменитость купила квартиру площадью 70 квадратных метров в Дубае, в престижном районе и у хорошего застройщика. По мнению Марии, это прекрасная инвестиция. Сумма приобретения остается загадкой.

О продюсерском опыте

Погребняк занимается продюсированием, раскруткой молодых артистов. У знаменитости есть свое собственное агентство. В свое время жена футболиста организовала нечто наподобие «Тик-Ток хауса» и предложила сотрудничество брату блогера Дани Милохина Илье. Мария поясняет, что этот парень показался ей талантливым, перспективным, писал хорошие тексты. Увы, плодотворного сотрудничества не получилось из-за зависимости Ильи от запрещенных веществ.

Однако свою деятельность Погребняк не бросила. По-прежнему она готова продюсировать талантливую молодежь. Мария не стала называть сумму, в которую обойдутся ее услуги. Знаменитость пояснила, что на это влияет множество факторов. Одно Погребняк знает точно: она не возьмется продюсировать кого-то без таланта, чтобы не портить свою репутацию.

О реализации социальных проектов

Погребняк рассказала, что сейчас происходит слияние двух агентств: ее под названием «Уолл стар медиа» и партнерского под названием «Агентство стратегических коммуникаций». В результате коллаборации будут реализованы соцпроекты по созданию различного контента: образовательного, познавательного развлекательного и т. д. для решения значимых задач.

Погребняк пояснила, что из предоставленных ими десяти проектов пока утвердили три. Сейчас идет работа над их реализацией. В результате получится контент, посвященный проблемам молодежи: их взаимоотношениям с родителями, буллингу и т. д.

О занятости

Погребняк отмечает: многим кажется, что она как жена футболиста окружена штатом прислуги и проводит дни в салонах красоты. На самом же деле у Марии параллельно запущено очень много проектов, и ей совсем не до отдыха. Знаменитость отметила, что иногда ей даже поспать некогда.

День у звезды начинается в семь утра. Она готовит детям завтрак, затем отвозит их в школу. После этого едет в тренажерный зал и часам к десяти утра приезжает на работу. Кстати, Мария подчеркнула, что лично водителя у нее нет: она водит машину сама и получает от этого удовольствие.

К ненормированному графику Погребняк уже привыкла. Подписчики нередко удивляются, почему Мария не делает публикаций, демонстрируя, чем занимается в течение суток. Жена футболиста поясняет, что у нее попросту нет на это времени.