Новый штамм коронавируса “Арктур”: что важно знать сегодня

Последние годы человечество потрясают масштабные трагедии, а болезни и смерти будто преследуют его на каждом шагу. Для многих чувство опасности стало обыденным, а жизнь превратилась в сущий кошмар. На фоне этого коронавирус и не думает уходить. В России сегодня распространяется новый штамм под названием “Арктур”.

Как отмечает “Царьград”, согласно исследованию, граждане начали более внимательно относиться к своему здоровью. Только поможет ли им это? Ковид играет по своим правилам, ни с кем не церемонясь.

Доктор Абакумов в телеграм-канале рассказал об особенностях нового штамма коронавируса. По его словам, “Арктур” сопровождается зудящим конъюнктивитом. “Появляется покраснение и раздражение глаз, также есть выделения, но не гнойные”, — цитирует медика сайт “Вести Подмосковья”.

Сегодня важно не спутать коронавирус с аллергией. При поражении “Арктуром” у инфицированных есть боль в горле, насморк, кашель без мокроты. Вкус и обоняние не пропадают.

Врач ожидает всплеск заболеваемости в конце весны и рекомендует оперативно обращаться за помощью к специалистам при появлении “тревожных звоночков”. Он утверждает, что медики применяют разработанные схемы лечения и знают, как победить новый штамм коронавируса. И хотя “Арктур” не кажется страшнее своих предшественников, пускать ситуацию на самотек опасно для жизни.