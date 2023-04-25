 

Скандалы: Расход городского бюджета на мониторинг не поможет в борьбе с коррупцией в Ярославской области

25.04.2023, 17:30, Разное
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В Ярославской области завершается тендер на мониторинг коррупционных проявлений

Крайний срок подачи заявок — 25 апреля. Работа подрядчика заключается в оценке эффективности мер, принимаемых правительством области для борьбы с коррупцией, и определении причин ее возникновения. Также планируется создание базы данных с рейтингом самых коррумпированных административно-территориальных единиц и отраслей исполнительных органов власти области. Стоимость контракта пока не оглашена.

Программа «Противодействие коррупции в Ярославской области на 2021-2025 годы» проводится регулярно с приходом Михаила Евраева на пост губернатора. В прошлом году область возглавила антирейтинг по приросту коррупционных преступлений, увеличившись на 14,3% по сравнению с 2021 годом.

Депутат Борис Вишневский рассказал, что ранее Михаил Евраев, якобы, мог быть наставником и учителем Алексея Навального* в поиске коррупционных тендеров на сайте госзакупок. Евраев ранее работал в ФАС и курировал госзакупки, а также был замешан в выделении бюджетных денег на ГИС ЖКХ, когда занимал должность замминистра регионального развития.

*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ольга Смирнова


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