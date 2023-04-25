Миф повелевает обществом

События 2022 года в драматической форме воспроизвели давно известные коллизии отношений РФ с Западом. Мнение социолога.

Принадлежность РФ к Европе утверждается в РФ и отрицается иногда одновременно, иногда попеременно — в сменяющие друг друга периоды политического сближения/дружбы и отдаления/конфронтирования. Предметом нескончаемой полемики является близость/чужесть европейских ценностей (европейского духа) русской культуре, европейских форм и институтов социальной организации — российскому обществу и государственному устройству.

Антропологу нетрудно увидеть в этом феноменологию мифа. Это миф об отношениях РФ и Запада (он же Европа и США) как вековечных, обреченных друг другу друзей и врагов. Миф, добавит антрополог, поддерживается и реализуется посредством ритуала.

Ниже мы попытаемся показать, что события, которые сейчас волнуют нас всех, являются частью развертывания мифа. Они подчиняются его логике. Нам кажется удачной возможность искать объяснения многих реалий этих процессов не с точки зрения некоторой (экономической, политической, стратегической) рациональности или совокупности чьих-то интересов. Ни того, ни другого, как многие отмечают, не найти. Нет нужды и заявлять о полной иррациональности происходящего, о коллективном безумии и т.п. Предлагаемый подход также позволяет не искать причин происходящего в мыслях или амбициях либо заблуждениях одного человека, наделенного особыми полномочиями. (Приписывание этому субъекту каких-то целей, сверхценных идей, иллюзий и прочего — это псевдообъяснение. Приписываемое на самом деле принадлежит приписывающему, а не тому, чьи действия таким образом пытаются объяснить.)

Причины коллективных и индивидуальных действий можно найти внутри мифа. Миф как определенным образом соединенная совокупность ценностей в силу природы таковых вполне способен повелевать. Мы это признаем во многих случаях.

Если лидер какой-то страны призывает сделать ее снова великой и на этот призыв его страна откликается, нам это кажется понятным и естественным. Меж тем это естественно лишь в рамках логики мифа, внутри которого находятся и этот лидер, и идущие за ним.

Миф повелевает. Он предрекает социуму пребывать в пространстве, которое герметично. Внутрь того пространства, которое он создает, сигналы и знаки из внешнего мира если и попадают, то весьма сложным образом. В большой части случаев людьми внутри этого пространства они просто не воспринимаются, даже если физически сигнал туда проходит. Этим, например, можно объяснить, почему основная масса российского общества абсолютно глуха к тому, что говорят о действиях РФ и ее армии в соседних странах.

С предлагаемой точки зрения можно подходить и к событиям сегодняшнего дня, и к истории.

Этот миф определял мышление тех, кто на троне Российской империи и при дворе, но и тех, кто состоял в тайных обществах. Тех, кто пребывал в Кремле и в ЦК КПСС, но и тех, кто разделял судьбу диссидентов. Тех, кто ныне правит страной и вещает по телевизору, но и тех, кто пишет и читает эти строки. Быть вне него в РФ невозможно. Элитам можно лишь принадлежать в данный момент одной или другой его части. А можно, как это происходит с подавляющим большинством живущих в России, принадлежать разом обеим его частям, но в их сглаженной (оттого не менее действенной) форме.

Если правители страны берут антизападный курс, народ его в основном поддерживает. Если берут курс на «дух Женевы», «разрядку», «перезагрузку», «вхождение в семью европейских народов» — тоже поддерживает.

Но в обоих случаях поддерживает не абсолютно, сохраняя внутри верность и другой половине мифа. На вопрос: «Россия — европейская держава или нет?» — в разные годы большинство российских жителей дает ответ то да, то нет, а меньшинство, соответственно, демонстрирует якобы противоположное мнение (см. сноску 1). Якобы потому что, согласно мифу, РФ это и Европа, и не-Европа. Сегодня многие, реагируя на вопрос: «Россия — Европа или нет?» — отказываются от выбора и дают ответ: «Россия — это Россия!» Им кажется, что они ловко выскочили из этой дилеммы, а на самом деле это значит, что выхода из нее нет. Миф создает то пространство, внутри которого мы все и внутри которого и разыгрывается эта история. И даже рефлексия по этому поводу, которая предлагается в этих строках, оставляет и пишущего их, и читающих их пребывать внутри него. Выйти из него нельзя. (Уехать, кажется, можно — если навсегда.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—