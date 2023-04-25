Боррель: «Страны, которые зашкварятся о Китай и Россию, мы будем считать опущенными»

Глава евродипломатии

Жозеп Боррель, выступая на форуме в Копенгагене, заявил, что страны, которые

будут развивать сотрудничество и поддерживать хорошие отношения с Россией и

Китаем, таким образом «зашкварятся» в глазах европейского сообщества. Отношение

к ним будет «как к опущенным при чёрном ходе», сказал он.

По мнению

Жозепа Борреля, нет никакой разницы между тем, чтобы принять у себя представителя

России или такой страны, как Бразилия. И в том, и в другом случае гость может «запомоить»

своих визави, сделав их нерукопожатными уже в собственных странах. Исключение,

и то с рядом оговорок, делается только для тех дипломатов, которые не знали о «зашкварном»

статусе своих собеседников, и только в том случае, если они впоследствии доказали,

что «отмыли свой косячок», «забашляв» солидную сумму в «общак НАТО». В финале

своей речи Боррель заявил, что страны цивилизованной Европы «заставят Китай и

Россию лечь у параши».

«Конечно,

слова главного европейского дипломата были весьма резкими, если не сказать

эпатажными, – комментирует сказанное положенец СИЗО Выборгского района

Санкт-Петербурга Аполлинарий Ягужинский. – Однако стоит отметить, что за ними

скрывается приверженность Борреля трансатлантическому и глобалистскому курсу, для

представителей которого сношения с Москвой и Пекином и впрямь могут

расцениваться как токсичные. И всё же я бы не рекомендовал господину Боррелю

использовать столь обсценную лексику, которая выходит из обихода даже в

консервативных, придерживающихся устаревающих уголовных традиций тюрьмах».

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