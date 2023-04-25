Боррель: «Страны, которые зашкварятся о Китай и Россию, мы будем считать опущенными»
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Глава евродипломатии
Жозеп Боррель, выступая на форуме в Копенгагене, заявил, что страны, которые
будут развивать сотрудничество и поддерживать хорошие отношения с Россией и
Китаем, таким образом «зашкварятся» в глазах европейского сообщества. Отношение
к ним будет «как к опущенным при чёрном ходе», сказал он.
По мнению
Жозепа Борреля, нет никакой разницы между тем, чтобы принять у себя представителя
России или такой страны, как Бразилия. И в том, и в другом случае гость может «запомоить»
своих визави, сделав их нерукопожатными уже в собственных странах. Исключение,
и то с рядом оговорок, делается только для тех дипломатов, которые не знали о «зашкварном»
статусе своих собеседников, и только в том случае, если они впоследствии доказали,
что «отмыли свой косячок», «забашляв» солидную сумму в «общак НАТО». В финале
своей речи Боррель заявил, что страны цивилизованной Европы «заставят Китай и
Россию лечь у параши».
«Конечно,
слова главного европейского дипломата были весьма резкими, если не сказать
эпатажными, – комментирует сказанное положенец СИЗО Выборгского района
Санкт-Петербурга Аполлинарий Ягужинский. – Однако стоит отметить, что за ними
скрывается приверженность Борреля трансатлантическому и глобалистскому курсу, для
представителей которого сношения с Москвой и Пекином и впрямь могут
расцениваться как токсичные. И всё же я бы не рекомендовал господину Боррелю
использовать столь обсценную лексику, которая выходит из обихода даже в
консервативных, придерживающихся устаревающих уголовных традиций тюрьмах».
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