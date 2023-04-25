Страны ЕС утвердили реформу углеродного рынка

Агентство Reuters сообщает, что страны-члены Европейского Союза утвердили соглашение о реформе углеродного рынка. Цель ЕС – сократить выбросы углекислого газа на 62% до 2030 год.

Тем не менее соглашение не быть одобрено единогласно. Польша и Венгрия выступили против, Бельгия и Болгария воздержались. Ключевой мерой является ускоренная приостановка квот на выбросы, которые предприятия должны покупать на специальном рынке.

Цена загрязнения должна вырасти, что заставит авиационные и судоходные компании инвестировать больше средств в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.

Механизм пограничной корректировки выбросов углекислого газа, или CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), будет облагать налогом выбросы углекислого газа. CBAM регулирует импорт пяти групп товаров в соответствии с экологическими стандартами ЕС, включая сталь, алюминий, цемент и удобрения.

ЕС также одобрил создание Социального климатического фонда в размере 86,7 млрд евро для помощи нуждающимся малым предприятиям и домохозяйствам. Фонд будет финансировать временные меры прямой поддержки доходов, которые призваны стабилизировать растущие расходы на автомобильные перевозки и отопление. Этот фонд будет создан к 2026 году.