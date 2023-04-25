Правительство отозвало законопроект о 30-процентном налогообложении доходов фрилансеров

Правительство сняло с рассмотрения в Государственной Думе поправки, которые повысили бы налог на доходы физических лиц для иностранных работников без трудового договора. В пресс-службе правительства сообщили, что в законопроект будут внесены “некоторые технические уточнения”.

В законопроекте, который был внесен 24 апреля, предлагалось обязать платить налог в размере 30% за работников, покинувших страну в случае потери налогового резидентства. Это происходит, если они находятся за границей более 183 дней подряд. Речь шла только о работе по трудовому договору с гражданско-правовыми характеристиками. Эти поправки не затрагивают ни самозанятых, ни тех, кто работает по найму.

В пресс-службе правительства сообщили, что перед отправкой в Госдуму законопроект должен пройти ряд уточнений. Так, выплаты, производимые российскими компаниями за удаленную работу нерезидентов, больше не облагаются подоходным налогом. Удаленные работники, являющиеся резидентами, должны платить подоходный налог и декларировать свои доходы по форме 3-НДФЛ. Согласно поправкам, с 2024 года к доходам от источников будет относиться оплата, полученная физическими лицами за работу, выполненную с использованием российского сегмента Интернета.