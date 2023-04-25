Платье в клетку и цветочные аксессуары: как одеваться в стиле Тельца, по мнению астролога

Если вы родились под знаком Тельца или хотите соответствовать периоду, когда этот знак покровительствует периоду с 20 апреля по 20 мая, есть смысл поддерживать одноименный стиль. Знак управляется Венерой, поэтому с красотой и комфортностью будет все в порядке. Также это означает, что ваша одежда будет качественной и очень удобной не только для весны, но и для лета. Вот несколько примеров того, как одеваться в стиле Тельца, по мнению астролога Лизы Стардаст.

Наряды в клетку

Очень оригинальный, эффектный и постоянно трендовый принт, который является любимым для многих поколений модников. Выберите стильный фасон платья, комбинезона (отдельно верха или низа) в импонирующей вам цветовой гамме. Весной и летом такой комплект будет особо актуальным, ведь он не только хорошо смотрится, но и поднимает настроение. Особенностью стиля Тельца является желание одеваться ярко и нарядно, и предметы одежды в клетку полностью соответствуют этим критериям (наряд однозначно не будет скучным).

Фирменные цвета Тельца

Как уже было сказано, Тельцу покровительствует Венера, а ее «фирменными» цветами являются зеленый и розовый. Как вы заметили, именно эти цвета являются одними из самых распространенных весной. К тому же данное сочетание невероятно красиво, и оно сегодня в тренде.

Поэтому отдайте предпочтение зеленому комплекту, дополните образ розовым аксессуаром или придумайте свою комплектацию. Нарядный и эффектный лук вам гарантирован, что однозначно вас порадует.

Романтический стиль с рюшами и оригинальными деталями

Представители знака Тельца относятся к категории романтиков, и они предпочитают не только красивые, но и приятные на ощупь вещи. А еще они очень любят использовать экстравагантные детали в классических фасонах. Именно это вам и предлагается сделать. Выберите подрезное по талии платье (с завышенной талией, А-силуэта) и украсьте его оригинальным верхом из кружев и рюш. Пышные рукава-фонарики также станут удачным выбором. Такое платье подчеркнет красоту вашей фигуры и будет смотреться невероятно нежно и женственно.

Цветы и цветочные принты

Однозначно весной и летом в моде цветочные принты, и это не только известно, но и часто используется представителями знака Тельцов (или теми, кто хочет идти в ногу со временем и соответствовать требованиям сезона. Тягу Тельца к декадансу удовлетворят массивные многослойные золотые ожерелья, серьги-кольца и именные украшения (как уже было сказано, ценится все дорогое, качественное и поистине шикарное). А сердце согреют цветочные принты или аксессуары в виде цветов, к примеру цветочный ободок или декоративная заколка. При желании можно оформлять прическу живыми растениями.

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Игра на контрасте

Тельцы очень любят надевать очень маленькое платье-комбинацию или обтягивающий мини-комплект в паре с грубой обувью. Им очень нравится играть на контрастах, поэтому армейские ботинки для них являются универсальной обувью, которую можно сочетать с самым миниатюрным и нежным нарядом. К тому же в данном случае стиль Тельца на сто процентов созвучен трендовому стилю последних лет, в концепции которого и лежат контрастные сочетания.

Черное кружево

Тельцы очень любят классическое сочетание черного с золотым, а к кружеву они крайне неравнодушны. Именно потому им так импонирует кружевное черное платье обтягивающего силуэта в сочетании с золотыми украшениями. Кружева должно быть много, а видимой кожи мало, ее необходимо закрыть кружевами, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.

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Струящиеся платья и юбки

Телец принадлежит к земному знаку, поэтому он любит все приятное на ощупь и привлекательное внешне. Платье в пол из струящейся ткани соответствует всем критериям выбора, поскольку оно действительно удобно и смотрится просто восхитительно. Расцветку можно выбрать по своему усмотрению, используя либо фирменные цвета (или один из них), либо импонирующие оттенки. Любые принты и расцветки, сочетания и вставки также приветствуются.

Цветные аппликации (на главном фото)

Тельцы неравнодушны к текстурированным материалам, им также нравится необычная многослойность поверхности материала. Экстравагантные решения в структуре ткани и фасонах являются еще одной взаимной любовью представителя земного знака. Взаимной потому, что такой наряд дает возможность продемонстрировать все преимущества своей внешности и невероятно идет Тельцу.

Эффектный крой

Используйте крой, который заставит всех ахнуть. К примеру, можно надеть розовое пышное платье в пол с привлекательным декольте. Разрез до бедра поможет продемонстрировать красоту ног и осанки в целом.

Прозрачный слой

Как уже было сказано, Тельцы очень любят прозрачные вещи (речь шла о кружеве), которые они ловко комбинируют с непрозрачными слоями. Они надевают тонкую, легкую, летящую ткань поверх или под низ непроницаемого материала. Такая многослойность смотрится очень женственно и нежно, в таком наряде можно отправиться как на вечеринку с друзьями или на работу, поскольку нет открытых участков кожи, так и на торжественное мероприятие.