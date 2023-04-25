 

“Боли и глубокие морщины” – почему кожа увядает

25.04.2023, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вредные привычки, неправильный и недостаточный уход за кожей нередко влияют на отражение в зеркале. При этом морщины не щадят даже богатых и успешных женщин, которыми занимаются лучшие косметологи. Как напоминает “Царьград”, порой без помощи пластического хирурга уже не обойтись.

Желательно предупредить раннее старение, если появились опасения. Многие привыкли использовать поддерживающую косметику для лица, забывая о шее. В результате кожа на ней начинает увядать, поскольку не получает должного внимания.

Дерматолог Теодора Мауро объяснила, почему морщины на шее возникают даже в молодости. Оказывается, львиная доля прекрасных дам забывает о правильном положении тела во время использования гаджетов — сутулятся.

Как следствие, возникает синдром “компьютерной шеи”. Его признаки неутешительны. “Появляются боли и глубокие морщины”, — поясняет портал VSE42.RU.

Между тем не стоит забывать о рационе питания. ОСН приводит слова эксперта Татьяны Баллирано о вреде булок, конфет и газированных напитков. Если употреблять слишком много сладкого, морщины на коже могут возникнуть гораздо раньше желаемого. Простые углеводы лучше заменить полезными фруктами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / Мнение: Сам сломаю – сам и починю

03.12.21 / Появятся новые возможности: декабрь станет важным периодом в жизни трех знаков зодиака

25.02.23 / Игра в настольный теннис и скандинавская ходьба: 8 эффективных упражнений для борьбы с жиром на животе женщинам 50+

30.12.21 / Мнение: 1-я Пуническая война

06.06.21 / Королевская семья Великобритании появилась на премьере фильма об Анне Болейн с блекфейсом

14.08.22 / Канадец заснял загадочную гигантскую фигуру человека на горе, после чего заявил, что его преследует ЦРУ

30.07.20 / Принц Дании Иоахим перенес экстренную операцию на головном мозге: подробности его состояния

21.01.22 / Мнение: Чечня в Нижнем Новгороде….

26.01.23 / WSJ – Европа разобщена противоречиями — стоит ли возвращать российских спортсменов на Олимпийские игры

01.10.21 / Полуостров Файли Бригг давно известен как прибежище драконов и морских чудовищ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика