 

Врач Савельева предупреждает о проблемах со здоровьем во время магнитных бурь

25.04.2023, 15:57, Разное
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Терапевт Олеся Савельева заявляет, что во время магнитных бурь многие люди могут испытывать недомогание продолжительностью от одного до четырех дней. Большинство из них страдают от мигрени, головокружения или боли в суставах.

Терапевт Савельева добавила, что в периоды геомагнитных колебаний нередко происходит выброс большого количества гормонов стресса. Нарушение кровообращения также может способствовать свертываемости крови. Также наблюдаются обострения заболеваний нервной системы и неблагоприятные изменения психоэмоционального состояния человека. В это время увеличивается количество инсультов и инфарктов.

Особенно сильно от магнитных колебаний могут пострадать люди, имеющие значительные проблемы с весом, сердечно-сосудистые проблемы или сердечно-сосудистые заболевания. Специалист рекомендует избегать в этот период употребления алкоголя. Также следует воздержаться от серьезных физических нагрузок, не злоупотреблять тониками и придерживаться здорового питания. Людям с хроническими заболеваниями следует не перенапрягаться и принимать назначенные врачом лекарства.


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