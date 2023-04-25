Врач Савельева предупреждает о проблемах со здоровьем во время магнитных бурь

Терапевт Олеся Савельева заявляет, что во время магнитных бурь многие люди могут испытывать недомогание продолжительностью от одного до четырех дней. Большинство из них страдают от мигрени, головокружения или боли в суставах.

Терапевт Савельева добавила, что в периоды геомагнитных колебаний нередко происходит выброс большого количества гормонов стресса. Нарушение кровообращения также может способствовать свертываемости крови. Также наблюдаются обострения заболеваний нервной системы и неблагоприятные изменения психоэмоционального состояния человека. В это время увеличивается количество инсультов и инфарктов.

Особенно сильно от магнитных колебаний могут пострадать люди, имеющие значительные проблемы с весом, сердечно-сосудистые проблемы или сердечно-сосудистые заболевания. Специалист рекомендует избегать в этот период употребления алкоголя. Также следует воздержаться от серьезных физических нагрузок, не злоупотреблять тониками и придерживаться здорового питания. Людям с хроническими заболеваниями следует не перенапрягаться и принимать назначенные врачом лекарства.