 

Стрижка момагер – стильный способ чувствовать себя мягкой и сильной одновременно

25.04.2023, 15:21, Разное
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То, что тренды из восьмидесятых годов вновь становятся актуальными, подтверждает возвращение в моду стрижки момагер. Правда, теперь она представлена в гибридном варианте и представляет собой микс с пикси. Это та стрижка, с помощью которой любая женщина сможет почувствовать себя мягкой и сильной одновременно.

Особенности

Момагер — это короткая стрижка, однако микс с пикси сделал ее еще короче. Остались лишь длинные пряди в макушечной зоне, а также на висках. Необязательно осуществлять плавный переход от коротких к длинным прядям, как в пикси, чтобы образовалась форма гриба. Градуировка может быть едва заметной. По желанию можно оставить волосы одной длины по всей голове, а можно отрастить длинные прядки в теменной зоне, чтобы они ниспадали вниз до плеч.

Подобная стрижка предполагает наличие челки. Челка может быть любая на ваше усмотрение: длинная и закрывающая брови либо же короткая, до середины лба.

Кому подойдет

Стрижка момагер подходит представительницам прекрасного пола любого возраста. Возрастных женщин она однозначно молодит и помогает визуально скинуть несколько лет, презентовав дерзкий и озорной образ в молодежном стиле.

Молодым девушкам подобная стрижка тоже к лицу. С одной стороны, она помогает создать трогательный и невинный образ, а с другой — лук строгой бизнесвумен. Редко когда стрижка помогает сочетать такие несочетаемые вещи.

Большим преимуществом является тот факт, что момагер одинаково стильно смотрится и на прямых, ровных, и на волнистых, кудрявых волосах. Во втором случае образ получается более озорным и романтичным.

Данную стрижку можно рассмотреть девушкам с любым типом лица. Если лицо вытянутое или прямоугольное, тогда имеет смысл отрастить челку. Девушкам с круглыми лицами рекомендуется не выстригать коротко волосы в височных зонах.

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Эти прядки лучше оставить, чтобы они красиво обрамляли лицо и делали его визуально худее.

Как ухаживать

Большой плюс стрижки момагер — это то, что она не нуждается в особом уходе. Это не тот случай, когда нужно корпеть над укладкой, приглаживая волосинку к волосинке.

Творческий легкий беспорядок на голове только приветствуются. Если у вас от природы вьющиеся волосы, то вам точно не стоит их распрямлять. Пусть ниспадают в произвольном порядке. Если у вас ровные и прямые локоны, то вы можете дополнительно сделать завитки с помощью утюжка или плойки.

Если есть желание добавить прикорневого объема, тогда сделайте начес и зафиксируйте результат лаком.


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