Цвета, силуэты, хитрости: тренды и все секреты создания комфортного офисного образа на лето 2023

Разумеется, вы должны придерживаться определенного дресс-кода на работе. В некоторых компаниях он довольно строгий, но в большинстве современных организаций все же допускаются некоторые послабления, позволяющие создать разные образы в офисном стиле. Этим летом в тренде слияние делового и повседневного стилей, а также добавление различных аксессуаров. Вот несколько интересных идей, как на работе выглядеть уместно, но не скучно.

Пиджак с короткими рукавами

Если ваш работодатель разрешает вам носить в офисе раздельные вещи вместо костюмов, вы можете сочетать несколько летних рабочих нарядов с элегантным пиджаком с короткими рукавами. Комбинируйте жакет с контрастной блузкой и юбкой-карандаш, чтобы создать красивый, но практичный образ.

Выбирайте туфли-лодочки на высоком каблуке или балетки того же цвета, что и юбка, чтобы сделать наряд более изысканным. Вы можете снова надеть тот же пиджак в другой комбинации на следующей неделе. Выберите пару брюк или другую юбку для разнообразия.

Правильное белье сохранит прохладу

Чтобы создать непринужденный летний образ, наденьте струящиеся льняные и нейтрального серовато-бежевого цвета. Добавьте подходящий укороченный жакет и дополните свой летний льняной костюм черной футболкой. Она не даст вам перегреться в жару. Возьмите с собой черную дизайнерскую сумочку, чтобы уместить туда все самое необходимое для работы.

Наденьте блузку с оборками под консервативный костюм

Хотя простой черный костюм с юбкой идеально подходит для офиса, может быть скучно дополнять его простой рубашкой на пуговицах. Интересные детали, например, рюши на декольте, способны разбавить монотонность и придать образу больше индивидуальности. Чтобы сделать черный костюм более летним, наденьте под него блузку светлых или ярких оттенков.

Черная юбка-карандаш

Если вы надеетесь усилить универсальность своего профессионального гардероба, черная юбка-карандаш — разумная покупка. С ней можно создать много удобных для работы образов. Если ваш бюджет позволяет, купив несколько дополнительных прямых юбок других цветов, вы сможете еще больше расширить свой гардероб.

Подойдут такие цвета, как темно-синий, серый и верблюжий. Сочетайте юбку-карандаш с блузкой с короткими рукавами и рюшами на пуговицах с воротником, чтобы выглядеть эффектно на работе. Дополните образ черно-белым браслетом.

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Разбавьте черно-белый ансамбль украшениями

В некоторых офисах разрешается вообще не носить костюм. Вы можете собрать ансамбль, состоящий из дополняющих друг друга вещей. Попробуйте непринужденный образ с нарядными льняными брюками, черной рубашкой, блейзером, черным поясом и уникальными украшениями.

Ваши любимые аксессуары могут стать отличным дополнением простого черно-белого наряда. Если у вас еще нет подходящих украшений, но вам нужны идеи, попробуйте поэкспериментировать, добавив часы, массивный браслет и золотую подвеску, чтобы завершить образ.

Летний костюм-тройка

Жилеты снова возвращаются в моду! Теперь их можно сочетать с курткой и брюками — вместе эти стильные детали составляют идеальный летний костюм-тройку для работы. В жаркие дни вы можете сохранить прохладу, сняв пиджак вместо того, чтобы париться в нем, пока не доберетесь до офиса. Демонстрация плеч является табу на многих рабочих местах, поэтому вам нужно надеть пиджак обратно, прежде чем вы столкнетесь с кем-либо из ваших коллег.

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Костюм с оттенком градиент

Если ваша работа связана с творчеством, вы можете выбрать деловой костюм с художественными деталями. Ищите модели с классическим кроем, но также с некоторыми модными компонентами, такими как расклешенные штанины вместо прямых.

Если вы хотите носить костюм с тонким эффектом градиента на ткани, вы можете купить костюм с принтом или окраской погружением. Это даже можно сделать дома самостоятельно, приобретя сплошной белый костюм плюс красители для ткани.

Летняя одежда без рукавов

В некоторых офисах приемлема рабочая одежда без рукавов, но в других она запрещена. Иногда работодатели предлагают политику летнего дресс-кода, и платья без рукавов могут носиться при определенных обстоятельствах в летние месяцы. Например, они могут быть разрешены, когда ни у кого в офисе нет встреч с клиентами в этот день.

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Если вы решите надеть платье без рукавов на работу, выберите модель с высокими проймами и в деловом стиле. Разумно носить с собой соответствующий пиджак на случай, если в последнюю минуту предстоит незапланированная встреча с клиентом.

Никаких чулок в сеточку

Если вы недавно пришли в новую компанию, может быть сложно сразу понять все нюансы местного дресс-кода. Делайте максимально безопасный выбор одежды в первую неделю работы в корпорации. Например, чулки в сеточку, как правило, не подходят для офисной среды. Вместо этого наденьте колготки телесного цвета и туфли на высоких каблуках.

В течение первой недели на работе вы можете тщательно изучить выбор гардероба ваших коллег. Если женщины старшего звена, с которыми вы работаете, не носят чулочно-носочных изделий, вы можете смело отказаться от них тоже.

Одежда из дышащей ткани

Лучшие летние ткани являются дышащими, что означает, что они позволяют легко циркулировать воздуху и влаге через их поверхность. Когда вы носите дышащую ткань, процесс испарительного охлаждения позволяет вам чувствовать себя комфортно, если вы потеете. Чтобы максимизировать свои шансы сохранять прохладу на работе, ищите удобную летнюю одежду для офиса.

Сейчас в продаже общедоступны вещи из тканей свободного плетения — льна, хлопка, вискозы или смесей натуральных волокон. Выберите для себя, например, легкий льняной костюм, который олицетворяет дышащий летний офисный наряд. Деловая белая сумка и туфли-лодочки в тон сделают ваш образ идеальным для работы в жаркие летние дни.