 

Служба занятости Москвы предложит сотни вакансий от крупных компаний

25.04.2023, 15:15, Новости дня
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Столичная служба занятости подписала соглашение с крупными работодателями из сфер торговли, общепита и гостеприимства. Опытным и начинающим специалистам предложат около 600 вакансий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что соглашение со службой занятости столицы подписали представители всех отраслей рынка. Благодаря сотрудничеству москвичам предложат сотни новых вакансий, отметила заммэра.

Карьерные консультанты службы занятости помогут подобрать подходящую вакансию, подготовиться к собеседованию и составить конкурентоспособное резюме.

Так, при поддержке московской службы занятости крупная сеть розничных магазинов ищет работников торгового зала, кассиров, поваров, сборщиков, операторов клиентского сервиса. Также компании нужны аналитики и разработчики в сфере IT, менеджеры продуктов, инженеры по пожарной безопасности, специалисты по договорной работе, по управлению категориями и другие сотрудники.

Претендентам предлагают бесплатное обучение, достойную заработную плату и премии. Кроме того, компания предоставляет работникам медицинское страхование и скидки на продукцию.

В 2022 году число безработных в Москве снизилось на 11,2%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ситуация на столичном рынке занятости остается стабильной, подчеркнул он.


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