Киберказаки принудительно установят приложение «Мой офис» на смартфоны и ПК россиян

Всероссийское казачье общество и группа программистов-патриотов «Киберказаки» получили от Минцифры, Минюста и МВД официальное разрешение в принудительном порядке произвести установку отечественного приложения «МойОфис» на смартфоны, ПК и другие гаджеты россиян.

– Хватит кормить наших недругов и взламывать их вражеские коды, нужно переходить на отечественный софт, – написал в своём телеграм-канале атаман всероссийского киберказачьего войска Пётр Краснов.

Казаки смогут установить отечественный софт как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Во втором случае они будут останавливать на улице граждан для проверки гаджетов. В случае отсутствия приложения «МойОфис» оно будет принудительно инсталировано, в случае отказа казаки отхлещут отказавшихся нагайкой и передадут в руки правоохранительных органов.

В онлайн-режиме киберказаки не будут оповещать пользователей Сети об установке приложения, а просто проведут соответствующие действия.

– Юзерам не надо переживать, просто в один прекрасный день у вас появится отечественное приложение, а «ворд» и «эксель» мы удалим от греха подальше, – подчеркнул кибер-атаман.

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