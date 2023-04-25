 

Орешкин ожидает, что реальная заработная плата в апреле вырастет на 10%

25.04.2023, 14:45, Разное
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Максим Орешкин, помощник президента, заявил, что реальная заработная плата в РФ в апреле вырастет на 10%. По его словам, инфляция к концу месяца будет на уровне 2,5%.

“Уровень доходов и зарплат населения в реальном выражении вырастет. В апреле этого года мы должны увидеть рост реальной зарплаты на 10% по сравнению с прошлым годом”, – отметил чиновник.

По словам помощника президента, уровень инфляции в этом году также довольно низкий, в конце апреля она составила около 2,5%. Продолжается банковское кредитование.

Министерство экономики прогнозирует, что в 2023 году зарплаты в реальном выражении, учитывая инфляцию, вырастут на 5,4%, а в номинальном — на 10,9%. В Минэкономики говорят, что замедление инфляции и низкий уровень безработицы повлияют на рост реальной заработной платы.

В номинальном выражении по итогам 2022 году зарплата выросла на 12,6%. Однако с учетом инфляции она фактически снизилась на 1%.


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