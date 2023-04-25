Домашний пилинг яблочным уксусом. Копеечное средство для красоты вашей кожи

Пилинг представляет собой процедуру глубокой очистки кожи с использованием косметических средств, содержащих в своем составе кислоту. Процесс отшелушивания полностью безопасен для поверхностных и глубоких слоев. Пилинг не только позволяет очистить кожу, но и стимулирует регенерацию новых клеток эпидермиса.

Краткое описание пилинга

Суть технологии пилинга достаточно проста. Косметологические средства за счет содержания кислоты отшелушивают старые омертвевшие частички эпидермиса, одновременно стимулируя генерацию новых клеток. Такой процесс является естественным для кожи. В обычных условиях он занимает 28 дней. В это время старые клетки умирают, а на их место приходят новые. Но с возрастом естественный процесс самообновления замедляется, что приводит к проблемам с кожей. Благодаря химическому пилингу можно существенно улучшить цвет лица. Кожа глубоко очищается и восстанавливается, возвращается ее первоначальная гладкость, сияние и красота.

С помощью пилинга с поверхности кожи можно удалить мертвые клетки, которые снижают общий тонус и существенно ухудшают внешний вид. Активно стимулируются обменные процессы в эпидермисе. Обеспечивается качественное увлажнение кожи, которая выглядит молодой и ухоженной. Неудивительно, что сегодня пилинг является одной из самых эффективных, популярных и достаточно простых процедур в косметологии.

Какие проблемы решает проведение пилинга

Проведение процедуры пилинга позволяет устранить следы постакне, избавиться от небольших шрамов и рубцов, пигментные пятна становятся практически незаметными, мелкие морщинки разглаживаются, а воспалительные реакции снижаются. Конечно, ждать чудес от пилинга не стоит. С многочисленными глубокими морщинками он все же не справится. В подобном случае единственным выходом будет проведение косметологической операции. Но улучшить цвет лица, обеспечить качественное увлажнение и питание с помощью такой процедуры вполне возможно.

Классификация пилинга

Пилинг классифицируется по способу воздействия и глубине действия на кожу. Такую процедуру можно проводить как в условиях косметологического салона, так и дома, самостоятельно с помощью специальных средств.

Кожа человека состоит из трех слоев, поэтому в зависимости от глубины воздействия пилинг можно разделить на три основных типа:

Поверхностный пилинг воздействует на верхние слои кожи, очищая омертвевшие клетки. Такой пилинг подходит для юношей и молодых девушек, имеющих проблемную и жирную кожу. Срединный пилинг позволяет устранить выраженные возрастные изменения, в том числе легкие морщинки и нависшие кожные складки. Такая процедура оказывает существенное влияние на эпидермис. Глубокий пилинг обеспечивает выраженный эффект омоложения, убираются пигментные пятна, появляется заметный лифтинг-эффект, а кожа становится молодой и гладкой.

В зависимости от метода воздействия пилинг может быть механическим, при котором выполняется шлифовка кожи абразивными частицами. Обычно для этого применяют глину, водоросли или коралловую крошку. Это позволяет с легкостью удалить поверхностный слой и устранить имеющиеся неровности на коже.

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Для аппаратного пилинга используются различные специальные установки и соответствующие косметологические препараты. В зависимости от типа оборудования, такая процедура может быть лазерной, вакуумной, броссажной, ультразвуковой и газожидкостной.

Химический кислотный пилинг может выполняться в домашних условиях. Он подразумевает воздействие на кожу различными средствами, в составе которых имеются кислоты. Подобные процедуры омолаживают и очищают кожу.

Как часто делать пилинг

Поверхностный пилинг выполняется курсами по пять процедур. Промежуток между посещением косметолога составляет 2 недели. Допускается повторение таких курсов раз в полгода. Срединный пилинг подразумевает программу из 3-4 процедур и проводится один раз в год. Глубинный пилинг не рекомендуется делать более трех раз в жизни.

Имеющиеся противопоказания

Как у любой другой косметологической процедуры, у пилинга есть свои противопоказания. Его нельзя делать при сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии, аллергии на средства, входящие в состав используемых косметических препаратов. Также к противопоказаниям относятся инфекционные заболевания, беременность, повышенная температура и состояние иммунодефицита.

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Если планируется самостоятельно проводить пилинг в домашних условиях, то нелишним будет сначала проконсультироваться у косметолога. Профессионал порекомендует то или иное средство и расскажет, как провести такую процедуру самостоятельно полностью безопасно.

Пилинг яблочным уксусом в домашних условиях

В домашних условиях можно выполнить химический пилинг с использованием различных средств, содержащих в своем составе те или иные кислоты. Копеечным средством является яблочный уксус, который одновременно омолаживает, отлично отшелушивает, питает и увлажняет поверхностные слои кожи.

Для приготовления средства для пилинга необходимо использовать составы с тремя процентами кислоты. Точного рецепта просто не существует, поэтому нужно отталкиваться от имеющейся концентрации раствора. Яблочный уксус с тремя процентами кислоты можно даже наносить на кожу неразбавленным, тогда как при концентрации в 6% необходимо развести средство водой в консистенции один к одному. Дополнительно яблочный уксус можно смешать с медом или увлажняющим кремом, а также обогатить аскорбиновой, салициловой или лимонной кислотой.

Все, что необходимо будет сделать, – это аккуратно нанести состав на кожу, при этом избегая области губ, крыльев носа, глаз и родинки. Если вы выполняете такую процедуру впервые, средство необходимо продержать не более 5 минут, после чего умыться чистой водой. Во время пилинга яблочным уксусом может ощущаться легкое покалывание и даже жжение. После того как кожа будет очищена, необходимо нанести увлажняющий крем. Если отсутствует какая-либо выраженная реакция на кислоту, последующие сеансы можно удлинить уже до 20 минут.