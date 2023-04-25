Скандалы: Дочь за отца

Скрытые от ФНС миллионы «Саратовского комбикормового завода» заплатит наследница экс-владельца предприятия

В банкротстве ОАО «Саратовский комбикормовый завод» (СКЗ) нашли, с кого списать убытки. Определением областного арбитража от 30 марта, 1,3 млн рублей истребуют с Анны Тапилиной, наследницы покойного учредителя предприятия. Но это еще не вся сумма убытка. Истребовать в конкурсную массу предполагалось 9,2 млн рублей. Эта сумма вытекает из уголовного дела в отношении покойного гендиректора и бенефициара СКЗ Виктора Тапилина.

Еще в 2018 году Октябрьский районный суд признал его виновным по статье 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств компании, за счет которых производится взыскание налогов и сборов. В 9,2 млн рублей следствие оценило убытки.

Как заключили правоохранители, Тапилин через расчетные счета третьих лиц и путем выдачи денежных средств прямо из кассы под отчет для расплаты за поставку товаров и услуг скрыл эту сумму. Приговор экс-руководителю вступил в законную силу, но 16 августа 2021 года Виктор Тапилин скончался. После этого конкурсный управляющий Сергей Болдырев и выставил счет по его долгам наследнице, Анне Тапилиной.

Изначально, требовать убытки хотели с самого Тапилина. Но сразу после вынесения приговора по уголовному делу экс-директора суд отказал в удовлетворении гражданского иска прокуратуры Саратовской области, поскольку процедура банкротства комбикормового завода еще не была завершена.

Согласно общему правилу, наследникам достается и имущество, и долги наследодателя, в том числе субсидиарную ответственность, если она имелась. Но в материалах дела, как отмечается в решении областного арбитража, указано, что сумма имущества, принятого по наследству Анной Тапилиной составляет всего 1,3 млн рублей. Эту сумму и постановил взыскать с нее суд, в остальной части требований отказав.

Реестр требований кредиторов комбикормового завод на 30 января этого года составлял 167,3 млн рублей, текущих обязательств — еще 10,7 млн. Сформированная конкурсная масса тянет на 72,1 млн рублей, для расчетов с кредиторами ее недостаточно.

Саратовский комбикормовый завод банкротится с 2016 года. В 2018 году предприятие дошло до процедуры наблюдения, далее началась скупка его долгов. Покойный гендиректор Виктор Тапилин успел передать свой пакет акций предпринимателям из Кабардино-Балкарии Расулу Сейнову, Кириму Ахматову и Марату Хамокову за символическую сумму, при условии погашения долгов завода по налогам, доросших до 20 млн рублей, и 5,5 млн долга по зарплате сотрудникам. Новые акционеры вместо этого взялись купать долги предприятия, сосредоточив в итоге 90% требований кредиторов. В 2020 году права требования перешли к пензенской компании «Термит Плюс».

В дальнейшем процедура банкротства обросла многочисленными спорами и разбирательствами между заводом и его кредиторами. Имущество предприятия выкупило ООО «Агровита», налоговая запретила его регистрировать. Компания планировала превратить завод в развлекательный центр «Триумфальный», идею полностью поддержала мэрия Саратова. Но стать проектным инвестором компании было не суждено: сделку по приобретению ею земли и зданий комбикормового завода немедленно начали оспаривать. Свою лепту внесло Росимущество, тоже предъявившее претензии на землю завода на берегу Волги.

В итоге в начале этого года кредиторы решили больше мировых соглашений не предлагать и одобрили окончательное банкротство должника. На горизонте появился и новый кредитор, «Саратовская макаронная фабрика». Но суд ее в реестр включать отказался, сейчас жалоба предприятия дошла уже до кассации, окружной арбитраж в Казани будет рассматривать ее 30 мая.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”