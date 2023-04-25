 

Тампа-Бэй проиграла Торонто в матче плей-офф НХЛ

25.04.2023, 13:25, Новости дня
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В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги “Тампа-Бэй Лайтнинг” уступила “Торонто Мейпл Лифс”. Об этом пишет Lenta.ru.

Матч проходил в Тампе, гости выиграли со счетом 5:4 в овертайме. Победу принесли гол и пас Михаила Сергачева и две передачи Никиты Кумара.

Торонто ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый и, возможно, решающий матч серии пройдет в Торонто 28 апреля в полночь по московскому времени.

“Тампа” – трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2004, 2020 и 2021 года). Клуб также доходил до финала в 2022 году. Последний раз Кубок Стэнли “Торонто” выигрывал в 1967 году.


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