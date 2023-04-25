 

Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

25.04.2023, 13:05, Новости дня
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Михаил Мурашко, глава Министерства здравоохранения Российской Федерации, заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Его слова передает ТАСС.

Мурашко подтвердил это, заявив, что в РФ вакцинацию прошли более 73 миллионов человек. По словам министра, ревакцинация продолжается.

По мнению чиновника, активная изменчивость COVID-19 побуждает врачей искать новые подходы к специфической иммунопрофилактике, а также к производству лекарств и вакцин.


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