Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

Михаил Мурашко, глава Министерства здравоохранения Российской Федерации, заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Его слова передает ТАСС.

Мурашко подтвердил это, заявив, что в РФ вакцинацию прошли более 73 миллионов человек. По словам министра, ревакцинация продолжается.

По мнению чиновника, активная изменчивость COVID-19 побуждает врачей искать новые подходы к специфической иммунопрофилактике, а также к производству лекарств и вакцин.