 

В Санкт-Петербурге персонал супермаркета не оценил аргументы шоплифтера о его праве на залутанные продукты и применил к нему хардбитинг

25.04.2023, 13:13, Разное
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В Санкт-Петербурге сотрудники одного из сетевых супермаркетов произвели гражданское задержание безработного шоплифтера, изъявшего у крупного капитала сырок, хлеб и пакет ветчины.

Охранники, кассиры и администратор вступили с ним в дискуссию про общественный и экономический уклад, проблемы и перспективы нынешнего строя, а также уместность отдельных социальных явлений.

Задержанный шоплифтер заявил, что его действия не могут быть классифицированы в соответствии с законодательством, так как он не признаёт уголовный и административный кодексы и считает их «инструментом буржуазного режима для давления на рабочий класс». После этого он потребовал прекратить нарушать его права и дать ему покинуть помещение вместе с залутанными продуктами, поскольку законы РФ не предусматривают понятия гражданского ареста.

Несмотря на всю красноречивость злоумышленника, сотрудники магазина не восприняли его аргументы о его праве бесплатно получать товары, и возразили ему при помощи хардбитинга, а затем вызвали полицию. По словам задержанного, правоохранительные органы выслушали его доводы о том, что они «шелудивые псы капитала» и о том, что «нелегитимное и опрессивное государство не имеет никакой реальной власти над личностью», и тоже прибегли к мерам физического воздействия. Теперь он намерен обращаться в прокуратуру и Верховный суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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