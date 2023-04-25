Ароматы только для близкого круга: особенности парфюмерной тенденции аттар, которая снова набирает популярность

После того, как вы накраситесь, уложите волосы и наденете сногсшибательный наряд, чтобы завершить свой образ, нет ничего лучше, чем несколько капель ваших любимых духов. Они будут работать около часа. В течение дня большинство ароматов имеют тенденцию исчезать с кожи, заставляя нас сомневаться, действительно ли мы наносили духи. Конечно, все ароматы разные. Некоторые могут похвастаться способностью оставаться на одежде и волосах через несколько дней после нанесения. Однако многие люди ищут что-то более концентрированное и стойкое, чем классическая парфюмированная вода.

Почему бы не попробовать новую парфюмерный тренд аттар сегодня? Эти традиционные ароматы не разбавляются спиртом. Аттар представляет собой чистое эфирное масло, наносимое непосредственно на кожу в точках пульсации. Производители обещают стойкий опьяняющий аромат. Стоит заметить, что у аттара весьма интересная история, которая насчитывает более 60 тыс. лет.

Что такое аттар

Аттар представляет собой аромат, о котором было известно задолго до западного представления о парфюмерии. Ароматические масла были впервые упомянуты в индийских текстах 60 тыс. лет назад, но на протяжении всей истории появлялись в различных культурах Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Современные парфюмерные масла обычно разбавляют маслом-базой, чтобы сделать их более дешевыми в производстве и одновременно более доступными. Однако само эфирное масло состоит из чистого аромата, извлеченного из различных природных источников, таких как травы, цветы и даже деревья.

Немного истории

Из-за своей продолжительной истории эфирное масло неизбежно связано с традициями. Во многих восточных культурах по-прежнему принято дарить гостям небольшую бутылочку аттара, когда они уходят. Эти ароматы часто используются во время медитации. В настоящее время, однако, многие компании применяют более современный подход к этой древней форме аромата, разрабатывая продукты для удовлетворения новой аудитории, сохраняя при этом тысячелетние традиции.

Почему эта тенденция популярна?

Своей популярности аттар обязан долгой истории. Однако его современная популярность, особенно среди западной публики, обусловлена ​​его индивидуальностью и стойким ароматом. В последнее время предпочтение все чаще отдается индивидуальному самовыражению, а не коллективной привлекательности. Поэтому продукты, которые изменяют индивидуальность владельца или позволяют ему выразить свой уникальный вкус, переживают всплеск популярности. Единственные в своем роде винтажные вещи, необычные продукты для кожи и волос — все это обещает определенную степень персонализации, и аттар в этом вопросе не является исключением.

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Поскольку эти масла обычно получают из одного ингредиента, их наслаивают друг на друга, чтобы создать идеальный стойкий парфюм. Вы можете смешивать и сочетать ноты, которые хорошо сочетаются с химическим составом вашей кожи или соответствуют вашему настроению в течение дня. Дорогие духи массового производства, которые обещают один стойкий аромат, но исчезающий уже через несколько часов, не сравнятся с привлекательностью аттара.

Доступные ароматы

Поскольку термин «аттар» больше относится к стилю производства, чем к какому-либо конкретному аромату, на рынке представлен широкий выбор ароматов на любой вкус. Однако между формулами есть несколько общих характеристик. Аттары чем-то похожи на эфирные масла, так как их получают из натуральных ингредиентов. Таким образом, большинство доступных ароматов получают из цветов, трав и деревьев. По этой причине вам не попадется эфирное масло с синтетическими нотами, которые иногда встречаются в духах. Вместо этого вас порадуют ноты жасмина или розы.

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Многие аттары содержат один конкретный ингредиент, поэтому вы можете смешивать и сочетать ноты, но некоторые из них представляют собой скорее смесь, похожую на типичные духи. Можно найти эфирное масло практически для любого типичного профиля аромата. Но поскольку это натуральные экстракты, многие из них будут иметь более землистый аромат.

Как выглядит аттар?

Когда дело доходит до применения эфирного масла, следуйте одному правилу: меньше значит больше. Эти ароматы намного более концентрированы, чем духи на спиртовой основе, поэтому вам понадобится всего один-два мазка. Традиционный аттар поставляется в стеклянной бутылке с маленькой пипеткой для легкого контролируемого нанесения. Однако по мере того, как он становится все более популярным во всем мире, многие бренды стали использовать роллер, чтобы удовлетворить потребности аудитории, более знакомой с этим стилем бутылок.

Особенности использования

После того, как вы откроете бутылку, нанесите несколько мазков на точки пульсации для максимального воздействия. Например, на запястья, за ушами и в сгиб локтя. Поскольку это масло, оно не высыхает мгновенно, как духи на спиртовой основе, но должно быстро впитываться в кожу.

После этого ваш аромат должен держаться весь день, особенно на увлажненной коже. Но вы всегда можете бросить флакончик в сумочку, чтобы нанести повторно, если почувствуете, что ароматический эффект исчезает. Некоторые пользователи отмечают, что мягкий древесный или цветочный аромат остается еще некоторое время на коже даже после гигиенических процедур. Если на утро ваша кожа еще благоухает, лучше не наносить повторно аттар или, по крайне мере, использовать тот же аромат, что и в предыдущий день. Так вы предотвратите смешение нот.