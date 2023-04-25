Заколка-клипса, резинка-оверсайз и ободок в стиле рок: самые модные аксессуары для волос этого сезона

Аксессуары для волос необходимы для того, чтобы сделать привлекательной даже самую незамысловатую и банальную укладку. А еще эти вещи помогают выразить индивидуальность, выдержать эстетику того или иного образа (романтичного или дерзкого озорно, например). Рассматриваем самые модные аксессуары, которые будут в моде в сезоне весна-лето 2023.

Бант

Банты разных фактур и размеров практически заполонили все магазины. Подобные украшения позволяют смягчить любой, даже самый строгий образ. По желанию можете выбрать изделие из любого материала, включая атлас и бархат.

Отдельным пунктом можно выделить банты с длинными лентами. Особенно эффектно такие украшения смотрятся на девушек с длинными волосами. Ленточки красиво смешиваются с прядками, делая образ более легким и воздушным.

Повязка на голову

Обычно повязки на голову носили только те люди, которые занимались спортом: чтобы ткань впитывала пот. Однако сейчас подобный аксессуар носят все модницы в обычной жизни. Благо, ассортимент позволяет выбрать изделие не в спортивном, а в любом стиле. Вы также можете присмотреться к повязкам оригинального дизайна. Например, с плетением.

Ободок с бантом

Этим аксессуаром вы убиваете двух зайцев, поскольку совмещаете сразу два тренда: бант и ободок. С подобным изделием вам не составит труда сделать красивую прическу буквально за пару минут. Просто расчешите волосы, зачешите их назад. Наденьте ободок так, чтобы он оказался за ушами. Немножко потяните вперед волосы над лбом, чтобы получился «валик». И вот у вас получилась укладка для создания романтического лука. С подобной прической можно смело отправляться на свидание.

Можно рассмотреть ободок в стиле рок черного цвета с темным бантом: он прекрасно впишется в образ в стиле гранж или эмо.

Платок и бандана

Подобные аксессуары были в моде в середине прошлых годов, когда появились хиппи. До сих пор бандана ассоциируется с представителями данной субкультуры. Если вам нравится эстетика инди и хиппи, тогда пополните свою коллекцию банданой с этническим принтом.

Платок — аксессуар, который не составит труда интегрировать в любой образ: будь то гламурный романтичный или брутальный гранж.

Крабик

Очень удобная заколка, которую носят обычно дома или на отдыхе. Однако теперь имеет смысл сделать ее акцентной деталью в образе. Просто подберите относительно крупное изделие красивой расцветки или с оригинальным декором в виде страз или блесток.

Заколка-клипса

Раньше подобные заколки носили только маленькие девочки и подростки. Сейчас подобные вещи интегрировались во взрослый гардероб. Уже не первый год лидирует тренд одновременного использования нескольких заколок разного размера и дизайна: какие-то с надписями, какие-то лаконичные без декора.

Также можно носить одну крупную заколку, делая ее акцентной вещью в образе. Чем крупнее она будет — тем лучше. И хорошо, чтобы аксессуар по цвету отличался от волос: его должно быть хорошо видно.

Резинка-оверсайз

Миниатюрные резинки для волос сдают свои лидирующие позиции. На смену им приходит изделия оверсайз. С такими аксессуарами не составит труда украсить прическу в виде конского хвоста, например.