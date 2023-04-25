Подсчитана средняя стоимость купленной в Москве вторичной недвижимости

В первом квартале 2023 года объем предложения на вторичном рынке недвижимости достиг максимального значения, если сравнивать с двумя предшествующими годами. Цены на жилье постепенно выходят на плато, а средний размер торга не превышает семи процентов.

Об этом рассказала представитель компании “Миэль” Екатерина Бережнова. По ее словам, покупка жилья на вторичном рынке сегодня является весьма привлекательной для граждан. Кроме того, эксперт по недвижимости посчитала среднюю стоимость купленной в Москве вторичной квартиры.

В марте данный показатель составил 13,8 миллионов рублей, уточняет РИА ФАН. Важно отметить, что эксперты провели исследование в старых районах российской столицы. По их данным, в третьем месяце текущего года чаше всего граждане покупали двухкомнатные квартиры.

На их долю пришлось сорок процентов от всех сделок. 34% покупателей отдали предпочтение “однушкам”, а недвижимость с тремя комнатами приобрели 22% граждан. При этом наибольшей популярностью пользовались лоты в ценовом диапазоне 15-30 миллионов рублей. Данный сегмент жилья выбрали 33% покупателей.

К слову, интерес ко “вторичке” может вырасти еще больше. Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить государственную программу льготного кредитования жилья на вторичный рынок недвижимости.