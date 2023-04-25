Как оценить стоимость квартиры самостоятельно: инструкция

Перед продажей квартиры очень важно правильно оценить недвижимость, а точнее соблюсти баланс, ведь слишком высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей, а слишком низкая, очевидно, собственника не устроит. Многие граждане для оценки жилья обращаются к специалистам, однако провести расчеты можно и самостоятельно.

Итак, при самостоятельной оценке стоимости квартиры необходимо обратить внимание на ряд факторов. На цену будут влиять этаж, наличие балкона или лоджии, тип санузла, площадь недвижимости, планировка помещений, высота потолков. Кроме того, многие покупатели обращают внимание на вид из окна.

Важным фактором является вид ремонта. Однако вкладываться в капитальный не стоит – скорее всего новые собственники захотят переделать жилье под себя, поэтому еще и скидку попросят. Идеальным решением является косметический ремонт, особенно если нужно скрыть дефекты.

Помимо особенностей самой квартиры на ее цену, разумеется, будут влиять год постройки и место расположения здания. Наличие во дворе детской площадки и парковки сделают объект недвижимости дороже, как и шаговая доступность необходимой инфраструктуры. Покупатели также обратят внимание на транспортную доступность территории.

На самом деле факторов гораздо больше и зачастую они субъективные. Например, кому-то нужен дом недалеко от лесопарка, а кто-то готов предложить больше, если здание признано памятником архитектуры. Однако для оценки стоимости квартиры следует учитывать как можно больше условий.

Зная большую часть влияющих на цену факторов, можно найти в своем районе наиболее похожие лоты. Выбирать следует из объектов недвижимости со схожим метражом, планировкой и количеством комнат. После этого нужно определить среднюю стоимость и заложить в цену размер скидки.