Скандалы: Погряз в дружбе

Тюменского губернатора Александра Моора могут подвести спорные связи

Тюменская область – необычный субъект РФ. В её состав входят сразу два автономных округа. Ямало-Ненецкий, в котором расположено большинство российских месторождений газа, и Ханты-Мансийский (Югра), где добывается почти половина российской нефти. Оба округа имеют своих губернаторов и являются полноправными субъектами РФ, однако делают взносы в бюджет Тюменской области на развитие общей инфраструктуры – больниц, дорог и т.п.

А, как известно, кто сидит на деньгах, тот и чувствует себя значимее. Что ещё примечательно: экономические показатели округов, где население небольшое, часто попадают в общую статистику Тюменской области. Это позволяет некоторым СМИ и экспертам ставить в достижение Александру Моору красивые цифры статистики. Однако хвалебные статьи и рейтинги подчас расходятся с реальностью.

Кто похвалит губернатора?

Зато очищенная от пиара статистика по Тюменской области подчас выглядит неказисто. К примеру, на последней встрече с губернатором Моором, которая состоялась в 2020 году, президент Владимир Путин обратил внимание на снижение реальных располагаемых доходов населения. Судя по всему, проблема решается ни шатко ни валко. По итогам прошлого года Росстат показал по Тюменской области без автономных округов чисто символический рост этого показателя – 0,3%.

В то же время Александр Моор не жалеет денег на премирование чиновников. В позапрошлом году он стал известен на всю страну раздачей из бюджета своим подчинённым 214,4 млн рублей. «Чиновники тоже люди, и они тоже должны награждаться, когда их результаты оцениваются», – объяснил глава региона своё решение о премировании.

Также тюменские власти активно подкармливают лояльные СМИ. Механизм этот вскрылся в 2019 году, когда команда Моора ещё не успела упрочить своё влияние в регионе. В ту пору созданный в правительстве департамент общественных связей привлёк внимание прокуратуры. Надзорное ведомство заметило, что слишком уж много траншей из бюджета идёт блогерам и СМИ, подозрительно связанным с главным пиарщиком губернатора Павлом Белявским. Миллионы раздавались сомнительным структурам, которые создавали в соцсетях иллюзию популярности губернаторских аккаунтов.

Впрочем, тогда процессуального хода делу не дали. А в прошлом году Павел Белявский продвинулся по карьерной лестнице и стал вице-губернатором по внутренней политике. Возможно, шеф оценил его таланты в манипуляциях новостной повесткой (созданные Белявским структуры научились выводить в топ на сервисе Яндекс.Новости позитивные сообщения о работе Александра Моора, что позволяло тому оставаться на хорошем счету в разнообразных рейтингах губернаторов). Однако, несмотря на старания губернаторских пиарщиков, в Сеть просочились и сведения, которые могут повредить политической карьере Александра Моора.

Приятель юности

В первую очередь это история его связи с местным предпринимателем Алексеем Гоцыком. В одном из интервью Моор признался, что дружит с бизнесменом с юности и старается следить за отсутствием конфликта интересов. Однако многие истории, где совместно фигурируют Моор и Гоцык, выглядят как-то подозрительно. Начнём с того, что у Алексея Гоцыка неоднозначный имидж. В 2007 году издание Ura.ru сообщило, что, согласно материалам информационного центра при ГУВД Тюменской области, которые содержатся в справке о результатах проверки в оперативно-справочной картотеке главка, Гоцык был осуждён 19 июня 1997 года Тюменским областным судом на девять лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества по пунктам ч. 2 статей 161 и 162 УК РФ (грабёж и разбой). 9 сентября 2002 года он был досрочно освобождён. Этот факт и по сей день фигурирует в неофициальных биографиях предпринимателя, который открыто водит дружбу с губернатором.

Вопросы вызывает и основной бизнес-актив Алексея Гоцыка – гостиница «Восток». Коммерсант каким-то образом приватизировал муниципальное предприятие в 2012 году, как раз в ту пору, когда Александр Моор был мэром Тюмени. К тем временам относится ещё один мутный эпизод. Будучи градоначальником, Александр Моор облюбовал участок земли в элитном районе. Коттедж и другие постройки на нём будут зарегистрированы гораздо позже, когда чиновник дорастёт до губернатора. Но часть участка, который на взгляд со стороны образует единое «губернаторское поместье», какое-то время назад была записана на человека по фамилии Гоцык. Были и сомнительные сделки, которые получили огласку по случайности из-за утечки персональных данных. Оказывается, полная тёзка супруги губернатора продала квартиру в центре Тюмени за очень внушительную сумму полному тёзке предпринимателя Алексея Гоцыка. Дополнительные вопросы вызывали данные о том, что уже после продажи недвижимости женщина якобы пользовалась в квартире услугами интернет-провайдера. Александр Моор вынужден был объясняться с местными журналистами по этой теме. Часть фактов признал, по части сослался на тайну частной жизни, в целом вышло как-то неубедительно.

В одном из интервью Моор рассказал, что дружит с Алексеем Гоцыком с юности и старается следить за отсутствием конфликта интересов. Однако многие истории, где совместно фигурируют Моор и Гоцык, выглядят как-то подозрительно. Часть фактов Моор признал, по части сослался на тайну частной жизни, в целом вышло как-то неубедительно

Имидж губернатору портят и сомнительные бизнес-успехи его друга. Компании Алексея Гоцыка «Восток Девелопмент» достались земли для строительства элитного района Вознесенский в черте Тюмени на берегу Туры. Уже почти готова первая очередь, с покупателей начинают собирать деньги на вторую. А между тем в конце прошлого года поставщик стройматериалов пытался взыскать с компании Алексея Гоцыка 46,2 млн рублей. Правда, дело кончилось мировым соглашением, содержание которого не раскрывается. Вряд ли «Восток Девелопмент» мог заплатить. Ведь по итогам прошлого года он показал чистый убыток 2 млн рублей. Истцом выступала компания местного бизнесмена Алексея Рагозина. Он депутатствует в Тюменской думе и возглавляет комиссию по градостроительству и землепользованию. Предприниматель декларирует личный доход почти в 100 млн рублей, так что финансовые потери от сотрудничества с Гоцыком для него не фатальны. Сможет ли он конвертировать эти долги в политические очки – покажет время. Но в любом случае такие эпизоды высвечивают подковёрные делишки местных олигархов, которые не делают чести губернатору.

Влиятельный покровитель

Впрочем, о связи Александра Моора и Алексея Гоцыка широко известно уже лет 20, и это не мешало первому делать политическую карьеру, а второму – обрастать активами в Тюменской области. Так что и теперь вряд ли кто-то наверху спохватится. Дело в том, что у Александра Моора есть довольно влиятельный покровитель. Это полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В начале нулевых Якушев и Моор работали в тюменском муниципалитете и областной администрации. А с 2005 по 2018 год Якушев был губернатором Тюменской области, Моор в это время занимал кресло мэра областного центра. К тому же ещё до госслужбы оба будущих чиновника работали в банковским секторе Тюмени.

Перейдя на работу в федеральные структуры, Владимир Якушев оставил после себя «на хозяйстве» в Тюмени Александра Моора. И теперь именно Якушев по долгу службы отвечает за подбор кандидатов на посты губернаторов в УрФО. На этом основании можно утверждать, что у Александра Моора довольно сильные позиции в бюрократической вертикали.

Впрочем, в последнее время всё больше значения приобретают действия силовиков. Как раз на днях ФСБ вскрыла в Тюмени коррупционную схему. Скандал вышел громким, так как не обошёлся без показательных обысков. Под раздачу попал тюменский областной Центр занятости, руководитель которого Оксана Астафьева лишилась кресла – её подозревают в присвоении премий сотрудников. Эпизод этот причудливым образом перекликается с историей о щедрых премиях чиновникам, которые выплачивались по инициативе губернатора Александра Моора. Так что остаётся вопрос: насколько глубоко будут копать силовики?

Тем временем

В прошлом году Александр Моор вступил в союз с довольно влиятельным лоббистом – главой АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Входящая в его бизнес-империю компания «Системные концессии» занялась проработкой проекта межвузовского кампуса в Тюмени. Проект этот всячески продвигает лично губернатор Моор. План предполагает застройку большого участка земли в центре Тюмени. Судя по названию привлечённой фирмы, финансироваться строительство кампуса может по принципу частно-государственного партнёрства. Обычно под такие проекты губернаторы стараются получить софинансирование из федеральной казны. Вероятно, «Системные концессии» как раз займутся обоснованием сметы. И суммы там могут быть астрономические. Сейчас известна стоимость строительства одного только здания учебно-лабораторного комплекса Тюменского госуниверситета. Это 3,6 млрд рублей. По крайней мере 1 млрд из этой суммы придёт в качестве софинансирования из федерального бюджета. Постановление правительства об этом было принято в феврале.

Глеб Майков

Оригинал материала: “Наша Версия”