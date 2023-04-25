 

“Дело нужно делать сразу”: Пригожин прокомментировал сообщения о невыплате компенсаций пострадавшим в теракте петербуржцам

25.04.2023, 11:25, Новости дня
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В СМИ и телеграм-каналах появились сообщения, что не все пострадавшие при теракте 2 апреля на Университетской набережной получили обещанные градоначальником выплаты. Пригожин обвинил градоначальника в создании “бюрократической машины”.

“Когда ты нацелен на то, чтобы делать дело — ты делаешь его сразу. А бюрократическая машина, которую создал Беглов и который ее так тщательно развивает, она не нацелена на то, чтобы выполнить обязательства перед людьми. Она нацелена на то, чтобы набить себе карманы. Поэтому оплаты люди и не получили”, — передает слова предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Беглов пообещал направить выплаты всем пострадавшим при взрыве в кафе.


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