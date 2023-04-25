 

В отношении российских программистов будет действовать презумпция виновности

25.04.2023, 11:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении ответственности для граждан, которые регулярно общаются с иностранцами.

С 1 июня 2023 года для всех программистов и других представителей IT-сферы начнёт действовать презумпция виновности.

– Мы видим, что десятки тысяч так называемых программистов не просто настроены русофобски, но и вступают в активные сношения с гражданами недружественных стран. Теперь ни у одного агента западных спецслужб не получится уйти от возмездия, – рассказала автор поправок Ирина Яровая.

Согласно принятым поправкам, в случае возбуждения уголовного дела по любой статье, бремя доказательство невиновности будет возложено на подозреваемых-программистов. Если подсудимый не сможет доказать, что никогда не вступал в контакты с представителями спецслужб США и ЕС, то его дело будет рассмотрено в особом порядке без участия присяжных и адвокатов.

– Абсолютно правильное и своевременное решение. Так называемые айтишники знают иностранные языки и часто работают на западные компании, получая зарплату в валюте. Получается, что каждый второй из них потенциальный шпион и предатель Родины, – написал в своём Telegram-канале журналист Павел Пряников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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