Неправда, что широкие джинсы делают нас толще: с каким верхом и аксессуарами их сочетать, чтобы выглядеть стройнее

Широкие джинсы — это тренд текущего сезона. Многие модницы уже успели полюбить такие изделия за удобство, комфорт. Ведь широкие штаны совсем не стесняют движений, нигде не давят и не жмут.

Правда, некоторые модницы опасаются такого фасона, боясь, что буду выглядеть толще. На самом деле это миф. Широкие джинсы не то, что не полнят, а даже стройнят, позволяют скрыть полноватые бедра и массивную пятую точку. Они также незаменимы для очень худых девушек, поскольку позволяют отвлечь внимание от худобы.

Широкие джинсы могут носить представительницы прекрасного пола с любым типом фигуры, но наиболее выигрышно они смотрятся на тех, у кого фигура по типу «песочные часы» или «треугольник».

А теперь разберемся, с каким верхом и какими аксессуарами лучше всего комбинировать широкие джинсы, чтобы добиться пропорционального силуэта и выглядеть стройнее.

С кроп-топами и футболками

Широкие джинсы с высокой посадкой визуально создадут иллюзию бесконечных ног. А это означает, что вы будете казаться худее. Сочетайте такие джинсы с укороченным верхом: например, с футболками или кроп-топами. Если у вас длинная футболка, то вы можете завязать ее спереди на узел либо заправить в штаны. Хорошо, если верх будет облегающим.

С рубашками

Если у вас на работе не слишком строгий дресс-код и разрешается носить джинсы, тогда вы можете взять данную идею на вооружение. Сочетайте широкие джинсы без декора с лаконичной белой рубашкой на пуговицах с отложным воротником.

Она не должна быть слишком оверсайз, но в то же время не должна и слишком облегать тело. Обязательно заправьте футболку в брюки. Дополните образ туфлями или босоножками на высоких каблуках или на танкетке. Если нужен менее формальный лук, тогда вместо элегантной обуви используйте спортивную: например, кеды или кроссовки.

С водолазками и длинными пальто

В прохладную погоду можете сочетать широкие джинсы с водолазками. В качестве верхней одежды больше всего подойдет пальто. Желательно выбирать не укороченное, а длинное изделие. Дополните образ ботильонами или ботинками на широких и относительно высоких каблуках. Обратите внимание, что джинсы не следует заправлять в обувь.

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С кожаной курткой

В этом году в моде кожаные куртки. Традиционно такие изделия прекрасно гармонируют с джинсами. С широкими штанами лучше всего смотрятся укороченные куртки. Если хотите создать образ в молодежном стиле, тогда можете отдать предпочтение байкерской куртке, косухе. Изделие с эффектом винила тоже будет красиво сочетаться с синими джинсами.

С блейзером оверсайз

Для создания формального лука комбинируйте широкие джинсы, водолазку и блейзер оверсайз. Чтобы казаться стройнее, отдайте предпочтение верху в темных оттенках. Например, можете надеть черную водолазку и черный или темно-синий блейзер. Голубые джинсы в любом случае будут освежать образ.

С кроп-топом и пиджаком

В теплую погоду можно отдать предпочтение луку в светлых оттенках. Сочетайте голубые джинсы с высокой посадкой, с кроп-топом и удлиненным пиджаком или блейзером. Верх пусть будет светлых пастельных оттенков: например, кремовый или жемчужный. Хорошо, если по цвету обувь будет сочетаться с пиджаком, выступающим в качестве верхней одежды. Не бойтесь: белый цвет не будет вас полнить при наличии удлиненного пиджака оверсайз, который скроет ваши бедра.

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С майкой

На лето можно смело сочетать широкие джинсы с высокой посадкой и майки. Асимметричный топ или топ с завязками на шее тоже будет вполне уместен. Казаться выше и стройнее вам поможет обувь на каблуках. Отвлечь внимание от полноватых бедер можно с помощью сумки среднего размера в тон к джинсам. Дополните образ украшениями в виде сережек, браслетов, чтобы добавить луку изысканности.

Укороченные джинсы и футболки с принтом

Широкие джинсы не обязательно должны быть длинными до пят. Можно отдать предпочтение укороченным штанам с клешем от бедра наподобие кюлотов. Это прекрасное решение для миниатюрных девушек, которые хотят казаться выше и стройнее. Вы можете сочетать укороченные джинсы с футболками с принтом для создания неформального образа в уличном стиле. Для контраста можете надеть элегантные туфли или босоножки на каблуке. Такое сочетание повседневных вещей и нарядной обуви сделает ваш образ более современным и самобытным.