 

Менее 7 процентов устраивает рыночная ипотека

25.04.2023, 10:23, Новости дня
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Большинство потенциальных покупателей – 87% – выбирая между низкими ценами на квартиры и доступной ипотекой, предпочли бы первое. Лишь 13% участников опроса портала “Индикаторы рынка недвижимости” сообщили, что для них важнее дешевая ипотека.

Опрос показывает: многие граждане осознают, что дешевая ипотека не тождественна низким ценам на жилье. Доступными квартиры делает только низкая стоимость квадратного метра.

Текущие ставки в 11-12% по стандартным ипотечным программам устраивают менее 7% респондентов. Каждый пятый потенциальный покупатель согласен оформить кредит по ставке до 6% годовых. Более 39% респондентов хотели бы видеть ставки ниже 3% годовых.

Почти 21% респондентов отметили, что вообще не планируют брать жилье в ипотеку, даже если ставки снова будут близки к нулю. За год популярность данного ответа выросла на 4%.


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