 

Стоимость квартир в новостройках достигла потолка

25.04.2023, 10:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В крупных агломерациях России за последние четыре года стоимость квартир в новостройках достигла полотка, считают эксперты по недвижимости. Исследование “Института экономики города” показывает, что в среднем цены на данную категорию жилья прибавили 76%.

Аналитики пришли к выводу, что до 2030 года не стоит ждать удорожания квартир в новостройках. Однако в некоторых регионах страны нет предпосылок ни к увеличению доходов населения, ни к повышению спроса на жилье, поэтому там недвижимость может начать дешеветь.

Меж тем, российские власти не дадут первичному рынку недвижимости обрушиться. Эксперты полагают, что непроданные квартиры у застройщиков может начать выкупать государства для дальнейшей передачи их в аренду. Об этом сообщает газета “Коммерсантъ”.

По данным телеканала “360”, выросшие с 2019 года на 76% цены могут остановиться на уровне прошлого года. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение в ряде регионов, но при этом подчеркивают, что стоимость недвижимости в новостройках может увеличиться на размер инфляции.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в России снизилась доступность жилой недвижимости, достигнув уровня десятилетней давности. По мнению эксперта, платежеспособный спрос на жилье могут предъявить лишь сорок процентов семей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.21 / Фракция “Слуга народа” не согласна с высказываниями Милованова в адрес МВФ – Гетманцев

31.08.21 / Сивохо, народные депутаты и общественные деятели предложили альтернативный план реинтеграции Донбасса

25.10.21 / Исполнилось 75 лет первому снимку, сделанному из космоса

02.10.22 / Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования

15.11.21 / Глава МИД Мали рассказал о помощи от РФ в борьбе за безопасность

26.03.21 / В Ивано-Франковской области будут судить женщину за распространение фейков о вакцине

22.10.20 / Верещук: Муж дрался из-за меня. Приехал с другом на бэхе-тройке, и все так быстро произошло

13.12.21 / Рашкину запретили охотиться и выходить ночью из дома

05.09.21 / SRF – вымирание видов становится для человечества не меньшей проблемой, чем изменение климата

08.07.20 / Пентагон похвастался «сдерживанием» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика