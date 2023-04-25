Мнение: Судьба экс-полицейского

Перовский суд Москвы проговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего сотрудника МВД Сергея Клокова.

Приговор – уникальный. Потому что впервые в России человекаосудили «за распространение фейков» во время частных телефонного разговора. В основу обвинения Клокова легла оперативная прослушка записей трех звонков.

Об этом уголовном деле стало известно еще год назад, после того, как 22 марта 2022 года экс-полицейского арестовали и вменили распространение «недостоверной информации» о российских военных по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

По версии гособвинения преступление было совершено в ходе трех телефонных звонков с «неустановленными лицами, проживающими в Республике Крым и Московской области». Подсудимый обсуждал по телефону новости про СВО.

Сергей Клоков родился в 1984 году на Украине, в Ирпене. Некоторое время жил в поселке Буча. Семья экс-полицейского давно переехала в Москву, но на Украине остались друзья и родственники. В ходе следствия Сергей признался, что связывался со знакомыми в Буче , хотел узнать о судьбе друзей.

Адвокат Сергея Клокова заявил, что обвинение выставляет частные разговоры его подзащитного за публичное выступление. Кроме того, считает защитник, приговор по этому делу будет означать, что «любой частный разговор даже на кухне» будет признаваться публичным выступлением.

Дословно: «Мне представляется, что признание моего подзащитного виновным по делу такой категории, по сути, будет означать, что любой частный разговор, даже на кухне, даже в разное время с разными людьми, может признаваться публичным распространением информации. Это чудовищное вмешательство в частную жизнь людей. Тем более в период событий, которые можно назвать глобальными. Естественно, что сознание людей возбуждено всем этим, и они хотят это обсудить. Они боятся, они переживают, они тревожатся. Обвинение привело всех адресантов так называемых фейков в суд. И что сказали эти свидетели? Они все в один голос утверждали, что к словам Сергея они всерьез не относились. В их патриотизме, в их отношении к СВО ничего не изменилось».

В своем последнем слове Сергей Клоков сказал: «Ваша честь, я раскаиваюсь в своих словах. Прошу понять и простить меня. Мое состояние на момент звонков было состоянием аффекта. Я хочу вернуться к семье. Я честный офицер, который служил при законе. <…> Прошу учесть заболевания: сердечные заболевания, травмы и контузию».

Подробности

Мне интересно, почему в отношении Сергея Клокова вынесен такой суровый приговор?

По принципу – бей своих, чтобы чужие боялись? Или это сигнал обществу, что не стоит по телефону говорить лишнего? А на кухнях и в курилках еще можно говорить? Или тоже уже не стоит? Могут и там подслушать?

Фотография Сергей Клокова в суде отсюда

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