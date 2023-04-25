 

Марина Овсянникова заменит Такера Карлсона на Fox News

25.04.2023, 9:13, Разное
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Телеканал Fox News прокомментировал уход знаменитого журналиста Такера Карлсона с поста ведущего одной из самых популярных в стране новостных программ.

Руководство канала выразило сожаление в связи со случившимся, но заявило, что Марина Овсянникова станет достойной преемницей Карлсона.

Война в УкраинеЭкс-сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова получила известность из-за того, что вышла в эфир программы новостей с плакатом, дискредитирующим Вооружённые силы РФ. С тех пор крупнейшие мировые новостные агентства и политические издания борются за право заполучить её в свой штат, но до недавних пор Овсянникова не принимала никаких предложений. Накануне в своём Twitter она опубликовала сообщение, вызвавшее недоумение у подписчиков. Его текст гласил: «Хватит отдыхать, пора за дело», и буквально на следующий день стало известно, что она заменит уволившегося с Fox News Такера Карлсона.

– Думаю, я слегка поменяю формат этого шоу, но оно останется остро-актуальным и политическим, – сказала Овсянникова, комментируя новое назначение. – Мы предоставим трибуну знаменитым украинским экспертам, которых пока плохо знают на Западе. Первыми гостями в моей студии станут Дмитрий Гордон, Матвей Ганапольский и Марк Фейгин, мы обсудим с ними решение мэрии Киева о переименовании детского плавательного бассейна в аквапарк им. Романа Шухевича. Таким образом я намерена привлечь внимание простых американцев к ситуации на Украине.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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