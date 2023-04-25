Зависит ли чувство стиля от знака зодиака

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25.04.2023, 9:10, Новости дня
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Некоторые люди часами гадают, что надеть, и в итоге все равно одеваются недепо. Другим же красивые образы даются легко, при этом они особенно не задумываются. Стилисты уверены, что каждый человек способен научиться идеально собирать образ.

Астрологи же предположили, что чувство стиля у людей может быть врожденным и даже зависеть от знака зодиака. К примеру, Телец – знак под управлением Венеры, планеты красоты. Этот знак зодиака один из самых чувствительных ко всему прекрасному и гармоничному.

Среди этого знака зодиака много известных стилистов и модельеров, а также звезд. Зачастую люди, рожденные под знаком Тельца, связывают свою карьеру с искусством. Естественно, и одеваются эти люди стильно без особых усилий, пишет сайт Womanhit.ru.

Еще один стильный знак зодиака – Лев. Для этих людей очень важно произвести яркое впечатление на окружающих. Львы легко и просто могут выбрать для себя стильный образ и для офиса, и для вечеринки. Однако иногда Лев одевается слишком вызывающе, это характеризует его по натуре.

Третий и, пожалуй, самый стильный знак зодиака – Весы. У этих людей врожденное чувство стиля, уверяют астрологи. Они легко понимают, что им подходит, а от чего стоит отказаться.


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