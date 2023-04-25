Хирург Ширяев перечислил нехарактерные симптомы полипов в кишечнике

Врач Евгений Шряев говорит, что некоторые полипы могут перерасти в рак толстой кишки, что смертельно опасно. Они могут быть от нескольких миллиметров до пары сантиметров.

Евгений Щиярев, хирург с высшим уровнем квалификации, отметил, что полипы могут быть разной формы. Некоторые из них имеют форму гриба или ножки, другие – плоские. Большинство из них со временем могут превратиться в рак. Это может привести к летальному исходу, если обнаружить его на поздней стадии.

Риск развития полипов толстой кишки выше у людей старше 50 лет, а также у тех, кто страдает избыточным весом или имеет в анамнезе рак толстой кишки или полипы.

Врач также выявил симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии полипов. Они не являются специфическими, поскольку их могут вызывать и другие заболевания. Так, к ним относятся: кровь в области прямой кишки, запор, диарея или другие изменения в кишечнике, которые длятся более нескольких дней, боль, спазмы в животе, которые могут быть вызваны большим количеством полипом в толстой кишке, анемия из-за дефицита железа.

Полип, который кровоточит медленно, но постоянно, может привести к низкому уровню железа в организме. Колоноскопия – лучший метод определения наличия полипов. Хирург подчеркнул, что скрининг следует начинать делать с 50 лет, или с 45 лет для людей, в семье которых есть родственники, ранее болевшие раком толстой кишки.