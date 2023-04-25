Голливуду грозит забастовка — сценаристы могут заблокировать работу киностудий из-за невыгодных условий труда

Подавляющее большинство членов Гильдии сценаристов США проголосовало за проведение забастовки, если переговоры с Американской ассоциацией кинокомпаний не принесут желаемых результатов к 1 мая, пишет Das Erste. Сценаристы жалуются на низкую заработную плату и непрозрачные условия контрактов со стриминговыми платформами. Профсоюз уверен в успехе: во время прошлой 100-дневной забастовки, состоявшейся в 2007 году, Голливуд потерял $2 млрд.



AP

Сценарист Зои Маршалл разочарована. Недавно она стала соавтором детективного сериала «Поиск», который выйдет в эфир американского телеканала NBC этой осенью. Работы у сценаристов достаточно, но студии продолжают платить им по заниженным ставкам, пишет Das Erste.

С другой стороны, студийные боссы всегда стремятся «отхватить кусок пожиренее», говорит Маршалл. Уже много лет она пишет сценарии для всевозможных студий, телеканалов и стриминговых платформ. Например, она стала автором сценария для успешного перезапуска сериала «Зачарованные».

Маршалл также является членом правления Гильдии сценаристов США (WGA). Подавляющее большинство членов этого профсоюза недавно проголосовало за проведение забастовки, если к 1 мая не будет заключён новый коллективный договор с Американской ассоциацией кинокомпаний (МРАА). Ассоциация объединяет все крупные студии, вещательные компании и стриминговые сервисы, от AppleTV+ до Universal Pictures.

Важный пункт переговоров: оплата. За последнее десятилетие недельная заработная плата сценаристов упала на 23%, если учитывать инфляцию, пишет профсоюз.

Эрик Хэйвуд также работает сценаристом. Он написал сценарии для детективного шоу «Закон и порядок» и хип-хоп-драмы «Империя». По его словам, все стали чувствовать давление именно сейчас, потому что с появлением новых стриминговых платформ спрос на новый контент значительно возрос. В то же время изменилась и оплата труда. Например, гонорары за повторы. Он конкретизирует это на примере: в прошлом сценаристы получали «дополнительные и довольно хорошие» отчисления за сериалы и шоу, которые повторялись по телевидению. По словам Хэйвуда, это позволяло иметь доход в те моменты, когда у него не было других заказов.

Сегодня всё по-другому: такие вещательные компании, как CBS, обычно перепродают продукцию или передают лицензии на неё собственным стриминговым сервисам. «Гонорары за повторные показы уменьшились. И я даже не знаю, сколько людей смотрели шоу и насколько часто, потому что стриминговые платформы держат эту информацию в секрете», — говорит Хэйвуд.

Профсоюз требует скорректировать контракты со стриминговыми платформами. У многих сценаристов заключены контракты на конкретные сериалы с вещательными компаниями. В прошлом они действовали в течение более длительного периода времени и, следовательно, приносили надёжный доход. «Раньше у вас был контракт на девять месяцев, а теперь вас вдруг нанимают на 10 или 14 недель. И что тогда делать?» — жалуется Хэйвуд.

Сценарист в Голливуде — работа мечты для Хэйвуда. Однако быть креативным не так-то просто, если не знаешь, когда придёт следующая зарплата, пишет издание.

Профсоюз подчёркивает, что за последние годы индустрия развлечений получила в общей сложности от $28 до $30 миллиардов прибыли. И это с помощью сценариев, написанных сценаристами, отмечает Маршалл. «Студии ничего не могут без сценариев. Сценарии имеют огромное значение: они являются коммерческим документом, руководством для актёров, строителей декораций и всех остальных в этом бизнесе!» — поясняет сценарист.

Переговоры продолжатся до 1 мая. Если забастовка действительно состоится, зрители, вероятно, впервые заметят это по вечерним ток-шоу, сценаристы которых работают ежедневно. «Джимми Киммелу, Стивену Колберту и остальным, вероятно, придётся взять вынужденный перерыв. Что касается сериалов, то их показ также может быть отложен», — считает издание.

Профсоюз уверен в успехе — и вполне закономерно: во время забастовки в 2007 году сценаристы прекратили работу на 100 дней. Ущерб от забастовки был оценён примерно в $2 млрд. В настоящий момент этого стараются избежать, подчёркивает Хэйвуд. Однако если, по его словам, от Американской ассоциации кинокомпаний не последует хорошего предложения, то всё возможно, передаёт Das Erste.