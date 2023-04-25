Канадские авиакомпании проигрывают конкурентам из-за запрета летать над Россией

Запрет на полёты над Россией для западных авиакомпаний увеличил длительность рейсов из Канады в Азию и привёл к повышению стоимости авиабилетов, констатирует Radio Canada. При этом азиатские перевозчики, не попавшие под действие запрета, могут совершать те же рейсы быстрее и дешевле, что ставит канадские авиалинии в заведомо проигрышное положение, пишет издание. Крупнейшая авиакомпания страны в этой связи требует от властей устранить конкурентный разрыв, однако не уточняет, как это сделать.



AP

Из-за запрета на полёты над Россией для канадских, американских, британских и европейских авиакомпаний цены на авиабилеты существенно выросли, констатирует Radio Canada. Как передаёт издание, больше всего пострадали европейские авиакомпании. Им пришлось внести изменения в свои маршруты для рейсов в Азию и некоторые регионы Ближнего Востока. Канадских перевозчиков также не пощадили. В результате рейсы становятся длиннее, а затраты на топливо и рабочую силу увеличиваются. Рост этих затрат отражается на пассажирах, которым приходится платить больше, чтобы купить билеты, отмечается в статье.

«Это, безусловно, негативно для канадских и американских компаний. Это довольно сложная задача», — признаёт специалист по авиаперевозкам в фирме TD Cowen Хелейн Беккер.

Запрет на использование воздушного пространства РФ увеличивает протяжённость рейсов в Азию в среднем на 10%. Это, в частности, затрагивает рейсы между Ванкувером и Гонконгом или между Торонто и Дели, подчёркивает президент компании AirTrav Роберт Коконис. Другие беспосадочные рейсы, в том числе из Ванкувера в Бангкок или Сеул, также потребовали корректировки. Таким образом, цена на авиационное топливо для авиаперевозок в марте этого года составила $2,68 за галлон, что на 41% больше, чем четыре года назад.

В целом, по данным аналитической компании Cirium, стоимость перелёта в одну сторону из Ванкувера в Гонконг канадскими авиалиниями выросла с января 2019 года до января 2023 года на 41%. Стоимость перелёта из Торонто в Дели за тот же период выросла на 47%. При этом, если учитывать авиакомпании, которые всё ещё могут летать над Россией, такие как China Airlines или Air India, стоимость перелёта из Ванкувера в Гонконг за указанный период упала на 22%, а цены на авиабилеты из Торонто в Дели выросли всего на четверть.

Эта ситуация ставит Air Canada и другие авиакомпании, попавшие под действие запрета, в невыгодное положение, замечает генеральный директор фирмы Aero Consulting Expert Росс Эймер, сам бывший когда-то пилотом гражданской авиации.

«Каждая минута, которую мы добавляем к полёту, увеличивает затраты. Если мы сможем пересекать Северный полюс, мы сэкономим от одного до двух часов. Но теперь нам нужно использовать более дальний южный маршрут», — сетует эксперт.

«Несколько рейсов Air Canada в Азию, Индию и на Ближний Восток пришлось отменить из-за запрета на воздушное пространство России», — говорит представитель перевозчика номер один в Канаде Питер Фицпатрик. По его словам, выполнение некоторых рейсов, таких как Ванкувер-Дели, было приостановлено. В связи с этим Air Canada хочет, чтобы власти «обеспечили равенство шансов, которое гарантирует справедливую конкуренцию и одинаковые возможности для всех перевозчиков». При этом компания не уточняет, как этот принцип может быть воплощён в политике, пишет издание. Пока же авиакомпании приходится довольствоваться партнёрскими программами с азиатскими перевозчиками, позволяющими получить хотя бы ограниченную прибыль от продажи билетов на чужие рейсы, отмечает Radio Canada.