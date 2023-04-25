 

Профсоюз энергетиков во Франции пригрозил оставить без света «Ролан Гаррос» и Каннский фестиваль

25.04.2023, 3:00, Новости дня
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Французский профсоюз CGT Energie обещал продолжить протесты и предупредил о возможных перебоях с электричеством во время таких масштабных мероприятиях, как Каннский кинофестиваль, Гран-при «Формулы-1» или теннисный турнир «Ролан Гаррос». Большинство интернет-пользователей оправдывают такие действия и называют их крайней мерой, тогда как правительство видит в них одну из форм терроризма, передаёт BFM TV.

БРЮС ТУССЕН, ведущий BFM TV: Профсоюз CGT Energie обещает «100 дней акций протеста и возмущения», угрожая отключить электричество во время Каннского и Авиньонского фестивалей, Гран-при Монако и теннисного турнира «Ролан Гаррос».

БЕНУА ГАЛЛЕРЕ, журналист BFM TV: Это ни традиционная забастовка, ни партизанская война: в организации её называют «партизанская забастовка». CGT Energie предупредила о перебоях с электричеством и в официальном сообщении заявила: «В мае делай, что тебе вздумается!» Все крупные события, которые вы перечислили, действительно могут оказаться без света технически это возможно.

Такое мнение широко распространено среди тех, кто считает такие жёсткие действия оправданными, своего рода крайней мерой. Другие же видят в них одну из форм терроризма — во всяком случае, именно такой термин выбрал сенатор от департамента Эро (Жан-Пьер Гран. — ИноТВ) в своём твите, где он осуждает такие протестные действия, которые «угрожают интересам Франции и французов».

БРЮС ТУССЕН: Сегодня утром на BFM TV-RMC генеральный секретарь CGT заявила, что «позволено не всё». Она указал, что организация не несёт ответственности за перебои в прошлый четверг в городе Ганж, когда рядом находился Эммануэль Макрон.

БЕНУА ГАЛЛЕРЕ: Да, сразу приходит в голову этот пример: отключение электричества произошло в частной больнице, что привело к бурным протестам. Интернет-пользователи, которые поддерживают CGT, напомнили, что это лечебное учреждение оборудовано обязательной резервной системой. Со своей стороны министр здравоохранения написал в Twitter, что «протестовать это не играть со здоровьем пациентов и работой врачей».

На этих выходных сам президент в интервью Le Parisien не удержался: «Представьте, что я тоже перекрою электричество тем СМИ, которые мне не нравятся. Немыслимо». «CGT необходимо как минимум объясниться и извиниться», добавил генеральный секретарь правящей партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Он потребовал, чтобы суд полностью, я цитирую, «пролил свет на эти действия, тяжесть которых должен осознать каждый».

Итак, возможны ли такие протестные акции? Сегодня утром на этот вопрос ответила Софи Бине.

СОФИ БИНЕ, генеральный секретарь CGT: Работники продолжат решать, какими действиями заставить себя услышать, потому что эта реформа опасная и возмутительная.  

АПОЛЛИН ДЕ МАЛЕРБ, ведущая BFM TV: И поэтому она оправдывает любые акции протеста?

СОФИ БИНЕ: Она не оправдывает насильственные действия против людей, вот почему CGT никогда не призывает к такому виду протестов.

БЕНУА ГАЛЛЕРЕ: «Ваши методы недемократичны» «Нет, ваши». Таким образом, мы наблюдаем за бесконечным перекидыванием ответственности в интернете. 

Дата выхода в эфир 24 апреля 2023 года.


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