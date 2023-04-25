Трамп – США рискуют сгинуть в ядерной войне — но в администрации Байдена этого не понимают

Америка находится в самом опасном положении, в котором она когда-либо была за всё время своего существования, заявил в интервью Fox News Дональд Трамп. При этом, по мнению экс-главы Белого дома, ни действующий президент, ни его правительство не осознают степень угрозы, с которой сталкиваются их страна и весь мир.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: У меня были прекрасные отношения с Опрой (Уинфри. — ИноТВ), прекрасные отношения почти со всеми. Но как только я пошёл в политику — и дело не в том, что заявил что-то оскорбительное, — стоило мне просто стать политиком, всё изменилось. И это нормально, потому что я всего лишь хочу сделать нашу страну великой.

Нравлюсь я этим людям или нет, меня не беспокоит. Я хочу сделать нашу страну великой. Но меня поражает разница, когда смотришь на эти письма (которые Трампу слали знаменитости и мировые лидеры. — ИноТВ) и сравниваешь то время с тем, что творится сейчас. В некоторых случаях я стал нравиться людям больше. Надо сказать, что публике я, вероятно, нравлюсь больше, судя по огромной поддержке, которую мы получаем.

Как вы знаете, мы (предвыборный штаб Трампа. — ИноТВ) посещали Техас и собрали невероятную рекордную аудиторию, которую никто никогда раньше не видел. Вы были тому свидетелем. У нас отлично идут дела, и мы должны преуспеть, потому что, если мы этого не сделаем, если мы не вернём нашу страну, то у нас её не останется.

У нас буквально её не останется. В ней царит полный хаос. Совершеннейший беспорядок. Вы только и видите в новостях: украино-российский конфликт, который никогда не должен был случиться, инфляция, которая никогда не должна была произойти. И тому подобное!

Наш уход из Афганистана, где мы оставили им (талибам*. — ИноТВ) техники, лучшей техники на 85 миллиардов — миллиардов! — долларов. Сейчас они занимают второе место по продаже оружия в мире. Мы отдали им новенькие грузовики, самолёты, оружие, 700 тысяч винтовок и пушек. Подумайте только: 700 тысяч! Им нужно всего 40 тысяч. Наверное, даже меньше. Так что они продают остальные, делая состояние. Мы оставили всё это там.

И именно я выступал за вывод войск. Я сказал, что 21 года достаточно. Этого было достаточно, и за последние полтора года у нас никого не убили. Я говорил с лидером («Талибана». — ИноТВ) Абдулом (Гани Барадаром. — ИноТВ). У нас никого не убивали. Все всё поняли, и мы собирались уйти достойно и уверенно.

Вместо этого, на мой взгляд, мы получили самый позорный вывод войск. Не сам факт ухода из Афганистана, а то, как его осуществили. И я думаю, что Путин видел это, и, честно говоря, он, вероятно, стал чуть более уверенным.

Позвольте мне задать вам вопрос об этом. У вас есть очень интересные письма от Путина, Си, Ына из Северной Кореи, и я мог бы продолжать и продолжать. И я заметил в них общую тенденцию: вы поддерживали личные отношения с каждым из этих лидеров, будь то помешанные на геноциде маньяки или демократически избранные, как японский премьер Абэ, который был вашим близким другом и которого убили.

Я хочу остановиться на этом поподробнее. Как бы вы охарактеризовали свою внешнюю политику? Потому что я думаю, что некоторые продолжают проецировать на вашу внешнюю политику то, что, по их мнению, людям необходимо о ней думать. Как вы бы её описали?

ДОНАЛЬД ТРАМП: На мой взгляд, прежде всего это были очень личные отношения. И знаете, получалось довольно странно: чем жёстче они были, тем лучше я с ними ладил. И это, вероятно, хорошо, потому что именно жёсткие лидеры руководили большими могущественными странами. Теми, которые способны вызвать разрушение.

А теперь посмотрите, что сейчас происходит со словом «ядерный». Им разбрасываются каждый день, каждый час. Вы постоянно слышите «ядерный», «ядерный». Вы не слышали его вообще на протяжении четырёх лет, пока я был у власти. Его не обсуждали. Это плохое слово, Марк, потому что речь идёт о невероятной мощи. Это не мировая война, а конец света. Я называю это не «третьей мировой», а «концом света».

И у нас есть люди, которые понятия не имеют, о чём они говорят или что они делают. Я смотрю сейчас на то, что происходит с Россией и Соединёнными Штатами. Они только что арестовали репортёра (Wall Street Journal. — ИноТВ), что неслыханно. Они держат сейчас репортёра за решёткой. Думаю, такого не было уже много десятилетий. Что происходит?

По моему мнению, из-за мощи оружия, в основном ядерного, но и другого тоже, мы сейчас находимся в самом опасном положении, в котором мы когда-либо были как нация. И наш лидер совершенно не знает, что происходит. Он совершенно не знает, что происходит. И мы хотим быть тактичными. Все хотят быть тактичными (относительно умственных способностей Джо Байдена. — ИноТВ).

Но мир балансирует (на грани ядерной войны. — ИноТВ), и наша страна может перестать существовать, мы можем прекратить существование, потому что речь идёт об оружии невероятной силы. Я знаю лучше, чем кто-либо, потому что его видел, а у нас есть люди, которые этого не понимают.

И они говорят жёстко, когда должны действовать мягко, и говорят мягко, когда необходимо быть жёсткими. Я к тому, что они делают всё наоборот. Все их заявления, которые мы наблюдаем, просто неправильны. И это очень страшное время для нашей страны. И страшное, в первую очередь, из-за руководства.

Дата публикации 24 апреля 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.