Рупор тоталитарной пропаганды: Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества

Из выступления Лаврова в СБ ООН:

Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества

Не скрывается, что цель — сдерживать Китай и изолировать Россию, так Запад понимает мультилатерализм

Никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других, НАТО наплевало на эти обязательства

Байден лично призывал бомбить Белград, а сейчас сербов призывают перестать обижаться. Таковы правила, и никто не смеет перечить.

Косово — признали независимость без референдума, Крым — не признали, хотя референдум был. Призываем придерживаться принципов международного права, уважать суверенитет тех государств, которые уважают право народа на самоопределение.

Никто не одёрнул ни Порошенко, ни Зеленского, когда уничтожились русский язык и русские культурные традиции вопреки конвенции о национальных меньшинствах

Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну»

Россия чётко объяснила задачи, которые преследует при СВО: защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО

Двойных стандартов быть не должно, демократия должна уважаться как внутри государств, так и между самими государствами. Запад применяет репрессивные меры уже внутри своих стран

Нужно расширить количество членов совета безопасности ООН, азиатские и африканские страны, сейчас Запад в нём представлен слишком уж сильно

Желая утвердить своё господство через наказание непослушных, США пошли на разрушение глобализции, которую преподносили как великое благо всего человечества. Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, задействуют свои правила всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам золотого миллиарда

Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений «на поле боя

Видео с нарезкой выступления тут https://t.me/boris_rozhin/83769

Постпред КНР согласился с оценками Лаврова относительно текущих вызовов стоящих перед человечеством.

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Права гегемона не дают, его берут и навязывают силой. Это про диктат, а не про демократию. Просто сейчас маски сняты и все это прекрасно видят.

Соответственно, и место России в будущем многополярном мире будет определяться тем, что она сможет взять своими силами, а не тем, что ей кто-то гипотетически может и должен дать.

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