Сердито, но все равно не дешево

Как живут российские сетевые магазины? Они торгуют иллюзией дешевых товаров.

Дискаунтеры — все то же самое и по той же цене, что и в обычных магазинах, просто на полках нет дорогих товаров.

Даунсайзинг — та же плитка шоколада по той же цене, только минус 20 граммов.

Больше названий товаров — не значит разнообразие продуктов.

Производители вынуждены выпускать товары под брендом торговых сетей по тем ценам, которые установили сети.

Западные компании? Да в большинстве своем они не ушли.

Цены — это главное

Весь 2022 год для ретейлеров прошел под знаком удержания цен. Именно на растущие цены обращали внимание потребители, и это стало самым большим вызовом для ретейлеров.

По данным NielsenIQ, осенью каждый пятый житель РФ признался, что старается максимально экономить и чаще заходит в дискаунтеры. Очень характерный пример того, как желание людей сэкономить сталкивается с желанием производителей и ретейлеров продать, — это история с превращениями, которые претерпевает шоколад.

По данным аналитиков NielsenIQ, в торговле шоколадными плитками резко выросла доля экономсегмента — она уже превысила 20%, а темпы роста продаж такой продукции стали самыми высокими в категории (+46,2%). Россияне начинают тотально экономить на кондитерских изделиях и переходят на более дешевые товары этой категории. Например, на шоколадные плитки с чем-то, что заменяет какао-масло.

Что подразумевается под «шоколадными плитками экономсегмента»? Как правило, речь идет о продукции с заменителем какао-масла более дешевыми растительными жирами на основе «привычного» пальмового масла. Еще один дорогой ингредиент в таких плитках — это какао тертое. Его заменяют на какао-порошок или какао-массу (эти ингредиенты дешевле). Иногда и вовсе добавляют ароматизаторы «шоколада».

Еще один все более очевидный тренд — даунсайзинг. Под этим словом понимается уменьшение веса или объема продукции.

Шоколадки весом 95, 90, 85, 80 или 76 граммов вместо привычных когда-то 100 граммов стали уже обычным делом.

Здесь есть и еще один трюк — расширение ассортимента. Дело тут не столько в заботе о том, чтобы покупатели имели широкий выбор, но и (скорее, в первую очередь) в удешевлении себестоимости. Например, какая-нибудь «йогуртовая» начинка в шоколадке (на основе того же пальмового масла и ароматизаторов) куда дешевле, чем какао-масло или какао тертое.

Марки «свои» и «чужие»

В целом же ассортимент сокращался во всех абсолютно сегментах торговых сетей: эконом, эконом плюс, премиальных. Некоторые этого не скрывали (например, «Пятерочка» официально объявила о том, что как минимум 15% ассортимента было сокращено и это сокращение продолжается), а некоторые ретейлеры не афишировали эту работу, но она в любом случае ведется.

Выводятся из ассортимента, во-первых, те позиции, которые слишком дорогие и которые показывают низкую оборачиваемость. То есть если раньше можно было держать на полках какой-либо ассортимент просто для того, чтобы он там был и люди его видели, и шли в магазин, зная, что там большой выбор. Теперь такую роскошь себе позволить уже никто не может; соответственно, позиций в каждой категории стало меньше — на 10%, а где-то даже на 20–30%.

Но потребитель хочет, с одной стороны, чтобы магазины выглядели «как раньше», а с другой — чтобы и цены были «как прежде». Как тут быть?

Ответ ретейлера — резкий рост доли продукции под собственной торговой маркой (СТМ).

Продавая товары под СТМ, ретейлеры имеют возможность диктовать производителям требования к качеству и устанавливать определенные ценовые планки. В 2022 году ретейлеры тотально расширяли ассортимент продукции под своими СТМ практически во всех категориях. Это позволяло им замещать ушедшие бренды иностранных производителей, а также удерживать цены от быстрого роста. Ну и создавать визуальную иллюзию большого количества разных марок на полке, куда же без этого.

Многие торговые сети не скрывали, что при сокращении числа позиций в той или иной категории в первую очередь с полок вылетают именно товары под брендами поставщиков, которые заменяются аналогами под СТМ. Иногда от тех же самых поставщиков, которым некуда деваться.

Некоторых поставщиков ставили перед выбором: либо сотрудничать исключительно по производству СТМ, либо товар (под их собственными брендами) выводили из ассортимента.

Официальные формулировки представителей крупнейших сетей при комментировании этого процесса сводятся к «необходимости в непростых экономических условиях более жестко контролировать ценообразование и предлагать покупателям качественные товары по адекватным ценам». Конечно же, о качестве думают далеко не всегда, а вот по цене жмут так, что мама не горюй.

«Ваши товары, под вашим брендом, нам не нужны. Или вы будете делать нам СТМ по такой-то цене, или мы будем сотрудничать с другими, кто нас устраивает по цене и не задает слишком много вопросов», — примерно так происходят диалоги с поставщиками (это фраза от реального поставщика, чей бренд вывели и предложили заменить его на СТМ).

Но своя правда есть и у ретейлеров. В торговых сетях часто указывают, что многие производители совершенно не готовы заниматься продвижением своего товара и брендов. И если в продвижение СТМ сеть готова вкладываться самостоятельно, то делать то же самое в отношении брендов поставщика, тратя на это собственные ресурсы, нецелесообразно.

В 2023 году торговые сети продолжат тотальное замещение брендов сторонних поставщиков на продукцию под собственными торговыми марками.

Кола вместо колы

Что касается импортных товаров и «импортозамещения», то ситуация здесь очень интересная. В прошлом году российский рынок покинули многие иностранные бренды, и так же много было разговоров о том, что их место легко и просто займут товары из Турции, Ирана, Китая и стран Юго-Восточной и Средней Азии. Но… на деле этого не произошло. То есть какие-то новые товары под экзотическими названиями локально появились, но никакого массового присутствия на полках магазинов турецких или иранских товаров мы не видим и, скорее всего, не увидим.

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