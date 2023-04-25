Мнение: Синхронное беспокойство о Польше

О, как!

«Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок».

«….о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает».

«…оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда».

«…не умеет Польша быть империей, хотя и постоянно берётся за это безнадёжное для себя дело».

«Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой…».

«Немцы и французы уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов…».

Все это написал не какой-нибудь фуфлогон-недоучка. Это все «отлил в граните» своего Telegram-канала зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

А это выводы Медведев!

«В перспективе недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация в чём-то выгодна России. Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнёт терроризировать необоснованными претензиями «по праву памяти» своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд…».

«Польша – с кусками Украины или без неё – это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет».

Все цитаты отсюда

Как не порадоваться: повезло Европе и миру, что «…не умеет Польша быть империей»! Страшно подумать, как далеко завели бы «имперские галлюцинации» Польшу, как и любую другую страну мира…..

Хорошо, что у России нет «имперских галлюцинаций», и они не толкают России «в пучину тяжёлых исторических ломок». Потому что Россия – не Польша, которая «не умеет быть империей».

К слову, возможно, это случайное совпадение, потому как «не только у дураков мысли сходятся», но в тот самый день, когда Дмитрий Медведев выплеснул в Telegram свои переживания за Польшу, на сайте Службы внешней разведки России обнародовано заявление директора СВР Сергея Нарышкина о той же самой Польше, отравленной «имперскими галлюцинациями».

Дословно:

«…. по поступающим в СВР сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств.

Наряду с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве усиливаются антинемецкие настроения и опасения относительно возможных реваншистских претензий Берлина применительно к бывшим германским территориям, отошедшим к Польше по итогам Второй мировой войны. "Подозрительность" к ФРГ уже отражается на польском военном планировании.

…. Фактически нынешняя Польша превращается в государство времен Ю. Пилсудского, когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии. Именно такую Польшу У. Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы"».

отсюда

Это что же получается? И зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, и директор СВР Сергей Нарышкин начали синхронно переживать за Польшу? К чему бы это?

На снимке: зампред Совбеза России Дмитрий Медведев (слева), и директор СВР Сергей Нарышкин, фотография отсюда

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