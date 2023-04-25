“Лимонадное” хромирование: яркий, свежий и очень модный маникюр, который будет хитом этого лета

Хромированный маникюр опять вошел в моду благодаря модели Хейли Бибер. Именно она предстала на одном важном светском мероприятии с «глазированными» ногтями. Причем не стального оттенка, как это обычно бывает в хромированном маникюре, а с желтыми, лимонадными. Теперь такое оформление стало невероятно популярным. Вдохновляемся идеями.

Однотонные

Если вам импонирует минимализм, тогда вы можете отдать предпочтение однотонному хромированию.

Чтобы добиться такого потрясающего глянцево-серебристого эффекта, воспользуйтесь специальным лаком с зеркальным эффектом. Можете поступить проще и использовать наклейки или и вовсе накладные ногти.

Поэкспериментируйте с оттенками. Желтый цвет может быть совершенно разным: от лимонадного до того, который ближе к лайму. Бледно-лимонный, практически белый, тоже имеет место.

С переходом

Омбре — техника перехода из одного цвета в другой. Используется и в нейл-арте, и в парикмахерском искусстве. Возьмите за основу лак с оттенком лимонада и подумайте, с каким цветом его сочетать. Хороший вариант на лето — это переход от желтого к красному или к насыщенному апельсиновому.

С переливом

Существуют лаки, которые содержат в составе блестки. Блестки непростые, а переливающиеся теми или иными оттенками. Маникюр с использованием такой продукции выглядит просто восхитительно. Например, очень красиво смотрится лимонный лак с красноватым отливом.

В стиле минимализм с цветочками

Незамысловатый и в то же время милый маникюр получается, если покрыть ногти однотонным желтым лаком, а сверху на каждом ногте нарисовать миниатюрные белые цветочки. Причем расположить рисунки можно в разных уголках: некоторые ближе к кончику ногтя, другие — ближе к основанию, левее или правее.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

С растительным рисунком

Если вам больше импонируют сложные и масштабные композиции, тогда можете нарисовать на ногтях целый «цветник». Правда, здесь есть два нюанса. Первый: нужны длинные ногти, чтобы было где «развернуться». На маленьких рисунок будет едва различим и вряд ли удастся прорисовать мелкие детали. Второй: нужен талант художника. Если оба аспекта вас не пугают, то можете приступать к работе. Например, можно нарисовать композицию в виде роз разных оттенков на желтом фоне.

С лимончиками

Если вам нравятся нестандартные оригинальные решения, тогда такой вариант точно придется вам по душе. Вы можете нарисовать на ногтях лимонные дольки, расположив их на разных участках ногтей: какие-то ниже, выше, левее, правее и т. д. Чем реалистичнее получится прорисовать лимон, тем лучше.

С клубничками

Если вас привлекает съедобная тематика, тогда и эта идея придется по душе. Вы можете часть ногтей оформить рисунком в виде клубничек, а остальные ногти покрыть желтым лаком. При желании к рисунку в виде клубничек можно добавить изображения лимонных долек.

Такое оформление будет уместно для создания игривого неформального образа. Например, если вы собираетесь на отдых, то в контексте отпуска подобный маникюр будет очень даже подходящим. Что касается офисно-деловой среды, то лучше отдать предпочтение чему-то менее инфантильному и более элегантному.