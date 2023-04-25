Гламурный и элегантный стиль плазакор: как выглядеть на миллион, вне зависимости от суммы в кошельке

Новый тренд в одежде — это стиль плазакор. Его эстетика заключается в сочетании женственности и гламура с инфантильным стилем преппи. Это как бы одевалась юная девушка из богатой семьи, проживающая пятизвездочном отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Собственно, отсюда и название стиля.

Концепция — сделать так, чтобы выглядеть на миллион и будто показать свою принадлежность к высшему обществу. Вы будете удивлены, но для создания таких луков не нужно иметь слишком много денег. Нужно только запомнить ключевые особенности стиля плазакор.

Как одеваться

Обязательно нужно выдерживать эстетику преппи. Это означает, что приветствуются короткие юбки (можно плиссированные), вязаные джемпера и жилеты, вещи в клетку, изделия нейтральных оттенков. Вычищенные до блеска туфли и ультраженственные вещи тоже приветствуются.

Обязательно стоит добавить изюминку в виде того или иного аксессуара. Например, это может быть ободок или заколка для волос, сумочка из лакированной кожи и т. д. Главное — это создать сочетание чего-то среднего между гламуром и элегантностью.

А теперь вдохновляемся идеями по созданию эффектных нарядов в трендовом стиле.

Высокие сапоги и мини-юбки

Мини-юбка — достаточно провокационная вещь, поэтому ее следует сочетать с высокими сапогами (можно с широким голенищем) и закрытым верхом. Можно использовать гольф, водолазку, можно вязаный свитер. Главное, чтобы не было кофты с глубоким декольте.

С пиджаком или блейзером

Мини-юбка плюс блейзер — традиционное для стиля преппи сочетание. Вы можете облачиться в уже готовый комплект, а можете отдельно подобрать верх и низ.

Обратите внимание на то, что очень уместен принт «гусиная лапка».

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Выполнен он в черно-белом цвете и является уже нестареющей классикой, никогда не выходит из моды.

Платья и блузы

Если говорить о платьях, то безусловными фаворитами в контексте рассматриваемого стиля являются укороченные. Можно рассмотреть и облегающие комбинезоны. Главная “фишка” — это надеть под низ белоснежную блузу с пышными рукавами-воланами. Вообще рубашки и блузы с подобными деталями, а также с рюшами, оборками и т. п. только приветствуются.

Можно отдать предпочтение и длинному платью: возможно, не макси, а миди. Но тогда важно подобрать фасон и декор, как у Мэри Поппинс, например чтобы был белый отложной воротничок. Или подойдет изделие в горошек.

С пальто

Женственно и стильно смотрятся образы плазакор, состоящие из коротких юбок, свитеров и приталенных длинных пальто. В данном случае наряд эффектно дополняют высокие сапоги.