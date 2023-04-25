Рупор тоталитарной пропаганды: Ключевые моменты суданского кризиса

Интересная последовательность.

24 августа 2022 года США открывают посольство в Судане, спустя 25 лет после его закрытия.

28 сентября 2022 года посол США предостерг Судан против финализации сделки по российской военно-морской базе (в Порт-Судане)

11 ноября 2022 года глава Госдепа США Блинкен заявил, что США поддерживают процессы быстрого формирования гражданского правительства

5 декабря 2022 года заключено рамочное соглашение между военными лидерами и лидерами про-демократических партий

7 декабря 2022 года Блинкен угрожает запретом на поездки в связи с возможным срывом рамочного соглашения.

12 февраля 2023 года Судан подтвердил сделку с Россией по военно-морской базе. Ключевые игроки – Лавров и Бурхан.

16 февраля 2023 года администрация Байдена выделила 288 миллионов долларов на гуманитарную помощь Судану

9 марта 2023 года Виктория Нуланд посетила Судан для "обсуждения демократизации"

8 апреля 2023 года активизировался конфликт между суданской армией (генерал Бурхан) и парамилитарной группой СБР (Дагало)

22 апреля 2023 года США эвакуируются из Судана

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