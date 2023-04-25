«Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни»

Письмо отца Ивана Жданова* из архангельской колонии.



Отец и сын Ждановы. Фото: соцсети

В декабре 2021 года суд Ненецкого автономного округа приговорил 68-летнего Юрия Жданова, отца оппозиционера и соратника Алексея Навального Ивана Жданова, к трем годам условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге, освободив его в зале суда. Спустя две недели Жданова-старшего снова задержали и отправили в СИЗО, обвинив в нарушении подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тогда же суд ужесточил ему приговор и заменил условный срок на реальный — три года в колонии общего режима.

Жданов уверен, что уголовное преследование носит политический характер. Дело завели, как полагает он, именно в тот момент, когда власти усилили давление на Алексея Навального и его организации, главную из которых возглавлял сын Юрия Павловича. Против Жданова-младшего в РФ возбуждено несколько уголовных дел, он находится в розыске и заочно арестован. Иван Жданов называл преследование отца местью властей за свою оппозиционную деятельность — чтобы заставить его вернуться в Россию.

Сейчас Жданов-старший отбывает наказание в архангельской ИК-14. Специально для рубрики «Письма со шконки» он рассказал, почему воскресные и праздничные дни в колонии самые тяжелые и как заключенные с нулевым лицевым счетом ходят в лагерный магазин, словно на экскурсию, чтобы просто посмотреть на продукты.

«Встаю в пять утра, чтобы не оказаться в очереди в туалет и в умывальную комнату. В бараке вместимостью 100 человек — шесть раковин и семь унитазов. Правда, полной загрузки барака при мне ни разу не было. Обычно 70–80 арестантов — такова средняя численность отряда. Кроме того, пока большая часть однобарачников спит, можно перечитать написанные письма, что-то вспомнить из прожитого и записать в дневник, настроиться на новый день.

В 6.20 надо быть на улице на зарядке. Практически при любой погоде. Если только ливень или мороз около 30 градусов. Затем отряд строем выдвигается в столовую на завтрак.

Прием пищи считается обязательным мероприятием. За невыход можно получить дисциплинарное взыскание (выговор вплоть до ШИЗО).

После завтрака построение на поверку. Сотрудник колонии называет фамилию заключенного, тот должен произнести свои ФИО и выйти из строя. Все это происходит тоже на улице перед бараком. Нужно заметить, что барак обнесен решетчатым забором, и эта небольшая территория примерно 30 на 15 метров называется «локалка». А по мне так и слово «вольер» вполне подходит. Обычно поверка занимает минут 40. Затем зэки расходятся на работу в промзону и хоздвор. Трудиться обязаны все за исключением инвалидов и пенсионеров. У них есть право выбора: работать или сидеть в бараке. Я на общественных началах присматриваю за лагерной церковью. Согласно бытующей среди зэков легенде, церковь построена на средства Платона Лебедева, бывшего топ-мененджера ЮКОСа. В колонии он пробыл, кажется, семь лет. Зэки со стажем по-доброму отзываются о нем.

В 17 часов построение на дневную поверку. Примерно через полчаса дают команду строиться на ужин. После ужина час-полтора свободного времени, когда можно полежать на кровати, почитать газеты, разобрать корреспонденцию. В 20.30 в бараке гаснет свет. Отбой.

И так изо дня в день. Самые тяжелые дни — воскресенье и праздники. На работу никто не выходит, все сидят в бараке и маются от безделья. «Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни» (Осип Мандельштам). Отдаленно напоминает армейскую службу. В части бессмысленности, абсурдности и не только.

Правда, есть и «светлые» моменты. Два раза в неделю горячий душ (в тюрьме один раз в неделю или реже в зависимости от СИЗО). Душ зэки называют баней. Наверное, оттого, что там можно постирать нижнее белье и другие вещи. Один раз в неделю отряд идет в лагерный магазин. По сути, это лавка.

Там в маленьком помещении стальная решетка, а за ней прилавок с товарами: чай, сахар, печенье, сигареты, трусы, стиральный порошок, рыбные консервы, зубная паста, шампунь, леденцы… корм для кошек. Лагерных.

Покупка товаров по безналичному расчету. Деньги списывают с лицевого счета заключенного. Если на счете что-то есть. У некоторых — ничего нет. Ходят в лавку только посмотреть, как на экскурсию.

Так сложилось, что пишу я больше, чем читаю. Во-первых, с момента ареста у меня завязалась обширная переписка с десятками арестантов. Со всей страны и из-за рубежа. География переписки расширилась после 24 февраля прошлого года. Люди поддерживают меня, выражают свою солидарность. В день приходит по пять–семь писем. Короткие и обстоятельные с размышлениями, с оценками происходящего. Стараюсь всем ответить. Все письма сохраняю. Архив переписки можно оценивать на вес. Пока он подъемный. Но что будет к концу срока, боюсь представить. Во-вторых, веду дневник, куда записываю свои мысли, наблюдения. Иногда по настроению пишу небольшие зарисовки. Как говорится — в стол.

Так сложилось еще в нормальной жизни, что мои читательские интересы состоят из трех основных частей: для ума — научная литература (история, политология, психология, квантовая физика), для души — художественная литература и для поддержания информационного контента — печатные СМИ. В последнее время добавилась духовная литература.

Из научной литературы много любопытного, например, нашел для себя в курсе лекций по физике от Ричарда Фейнмана. Ограничусь еще перечислением: В. Франк «Скажи жизни «Да!», Михаил Зыгарь* «Вся кремлевская рать», Юваль Ной Харари «Краткая история человечества», Олег Валецкий «Югославская война 1991–1995 гг.», Ньют Гингрич «Понимая Трампа» и другие.

Из художественной литературы: Надежда Мандельштам «Вторая книга», Елена Бочоришвили «Только ждать и смотреть», Сергей Довлатов — Трехтомник, Дмитрий Глуховский* «Пост», Владимир Набоков «Дар», Георгий Бурков «Хроника сердца».

Духовная литература: Андрей Кураев «Почему православные такие?». Благодаря сыну Ване подписан на «Собеседник», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Российскую газету», «Науку и жизнь», «История государства и права», журнал «Фома». Кроме того, мне присылают различные тексты. Интервью с Сергеем Гуриевым*, Евгенией Кара-Мурзой, Яном Рогинским, Дмитрием Глуховским, Григорием Юдинским, текстовую версию фильма «Обязанность — не молчать» о священнике Георгии Эдельштейне. Кстати, прочитал интервью Юрия Дудя* с Дмитрием Муратовым. Как бы сказали газетчики — обычный проходной материал. Муратов в интервью приводит статистику, что россияне до 35 лет 70% не поддерживают СВО, а старше 55 лет — наоборот, поддерживают. Моя лагерная фокус-группа дает противоположные данные. Молодежь представляет СВО как игру в танчики или GTA.

Чтобы быть в курсе новостной повестки, перед отбоем просматриваю газеты. Правда, корреспонденцию приносят не всегда регулярно. Иногда раз в неделю, иногда реже.

Получаю сразу пачку газет двухнедельной давности. Не совсем удобно. Но, с другой стороны, вижу, как новость перетекает в событие, проявляется то, что было написано между строк.

Информация в развитии — хороший материал для анализа.

А так вокруг меня чуждый и совсем неинтересный мне мир. Это — не мой мир. Часть обитателей барака можно сравнить с героями старого советского фильма «Республика ШКИД». Большая часть отряда и лагеря — молодежь от 18 до 30 лет. Кто они? Невезучие «закладчики», похитители велосипедов, мобильников, насильники, виновники пьяных ДТП с тяжелыми последствиями… много бывших детдомовцев и детей из неблагополучных семей. Другая часть сидельцев-однобарачников — это герои фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Спившиеся, не всегда адекватные люди. По возрасту я в лагере почти самый старший. Есть еще один зэк, которому 72 года. Сидит по нехорошей статье. Сидельцев по экономическим преступлениям крайне мало. География заключенных — в основном глухие поселки и деревни Архангельской области, Республики Коми и ЯНАО. Зэки очень четко чувствуют разницу в возрасте, социальном статусе человека в прежней жизни. В силу других причин относятся ко мне с уважением. Просят что-то разъяснить, посоветовать, написать.

Сойти с ума, как вы мне написали, можно, если внешняя пустота (однообразие лагерной жизни, разговоры ни о чем и так далее) сопряжена с внутренней пустотой (ни знаний, ни жизненного опыта). О себе такого сказать не могу. Есть над чем подумать, чем заняться. Поддержка многочисленных друзей по переписке помогает сохранить психологическое равновесие, самоуважение и надежду на лучшее».

Андрей Карев

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

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