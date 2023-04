Мнение: Как я работал на Путина

Глава Вторая. Моральные муки друга

Поднимать путинский рейтинг не хотелось. И у меня была альтернатива – вернуться к себе в Москву, а оттуда, как прежде, ездить по будням проводить исследования на промпредприятиях, а в выходные, глядишь, ходить на митинги и вместе со всеми весело орать «Долой Путина!» – лозунг, против которого у меня нет и не было никаких принципиальных возражений.

Да и домашние были все против. После того как политконсалтинг испарился из нашей жизни, они уже отвыкли от моих отлучек надолго, месяц и больше.

Однако были и весомые аргументы «за». Прежде всего, было трудно игнорировать прямую просьбу о помощи. Я давно знал городского главу, обратившегося ко мне (назовем его Воронин); знал, что он – редкостный трудоголик, прекрасный человек и обожает свою работу. А ситуация для него действительно тяжелая и угрожающая – его город вполне мог проголосовать за Путина так же, как и за ЕР.

Отказ «впрячься» в такой ситуации «из принципиальных соображений» вполне можно расценить и как банальное малодушие, как боязнь «облажаться». Как интеллигентское чистоплюйство, наконец – качество, которое я сам очень плохо переношу в людях… Тем более, что и в самом деле непонятно – как превращать 37% в 65 на фоне очевидного роста протестных настроений, когда население повсеместно почуяло первую кровь казавшейся прежде неуязвимой «Вертикали»?

Нет, мужика надо было спасать.

Не хотелось помогать «кремлевским». Хотелось помочь конкретному мэру, которого они, как и всю страну, взяли себе в заложники.

Но главное, конечно – уже и в конце 2011-го было достаточно очевидно, что этот цикл – еще не наш. Никакой внятной и приемлемой для меня альтернативы на горизонте не просматривалось. Точнее, ясно просматривались две – или хаос, или Зюганов. Осатаневшая на тот момент от своей «выученной беспомощности» интеллигенция забубнила «а что Зюганов? – Зюганов тоже хорошо», но у меня этот аутотренинг вызывал только брезгливое недоумение.

Ну и третье соображение, last but not least. Чисто личное: снова ходить на митинги мне было НЕИНТЕРЕСНО. Я ведь там уже был в декабре. Трудно постоянно получать удовольствие, изображая массовку. Во всяком случае, когда тебе уже 40, а не 20. Гораздо интереснее было бы посмотреть, как работает Вертикаль, изнутри. И главное – внимательно отследить, как и на основе чего принимает решение так называемый «простой народ» – в ситуации, когда ему, как избирателю, действительно предоставляется редкий случай принять хоть какое-то решение.

Я старомоден – считаю, что все проделки «креативного класса» останутся бесплодными, если они каким-то образом не войдут в резонанс и не будут поддержаны простыми людьми в российской глубинке.

Чуть позже с еще одним изящным решением проблемы «моральных мук» я столкнулся, уговаривая своего давнего приятеля и однокашника по психфаку Университета (одного из, между прочим, лучших в России, на мой взгляд, тренеров по бизнес-коммуникациям) поддержать меня на проекте и поработать с местной «элитой», научив ее приемам правильной агитации «заПутина». Товарищ выслушал меня с интересом, расспросил куда, как и насколько надо будет поехать (ура, клюнуло!), после чего тоном, не допускающим никаких возражений, заявил, что никакой агитацией «за Путина» он в жизни заниматься не будет, и что он с трудом сдерживается, поскольку я его, дескать, оскорбил одним только подобным предложением.

Я сокрушенно вздохнул, в душе, однако, даже слегка гордясь старым другом. Ведь сколько приятных вечеров в его загородном доме у камина мы провели, обсуждая бесплодность и тупиковость пути, которым ведет страну «проклятый подполковник гебухи»! Как внимательно мы с ним все эти годы отслеживали, обмениваясь друг с другом, всевозможные примеры откровенных провалов его политики во всех сферах – в медицине, здравоохранении, социалке!.. Какие уж тут «аргументы за Путина»! Вот против – да, тут мы спецы. Порой приятно видеть, что кто-то проявляет большую моральную твердость, чем ты сам. С одной стороны, досадно, но с другой – как-то восстанавливает веру в человечество…

Я уж собрался пожать ему руку и попрощаться, однако друг тут продолжил.

– Эта ваша «городская элита», она ведь что у вас там должна будет делать? Общаться?

– Ну да, – сказал я. – Им надо прежде всего уметь грамотно, без нажима и нахрапа, говорить с людьми по душам. Беда-то ведь в том, что они без нахрапа не умеют, а от этого эффект строго обратный. Им надо находить контакт, бережно, чтобы убедить своих подчиненных в…

– Стоп! – радостно прервал меня бизнес-тренер. – В чем убеждать – это вообще совершенно другой вопрос. Найти контакт, установить коммуникацию, выстроить свою речь убедительно… Так это ж и есть моя работа! Обучение людей устанавливать эффективные – я подчеркиваю это слово, эффективные! – коммуникации.

Я понял, что переговоры не закончены, и внутренне возрадовался.

– Ну так с этим нет проблем, – сказал он тоже удовлетворенно. – Конечно, я их научу. Я научу их ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ, а уж на что они потом направят свое умение – Ваша забота, мой дорогой Алексей Валентинович. Но у меня – никакой агитации! Я на этих «выборах» вообще аполитичен. Обычный коммуникативный тренинг…

– Но все-таки с учетом темы, – вставил я, принимая игру. – Тема у нас одна – предстоящие выборы.

– Хорошо, – – благосклонно кивнул приятель. – Выборы так выборы. Да, и, само собой – двойной тариф!

– Само собой, дорогой друг, – ответил я, вздохнув с облегчением; одной заботой меньше. – Конечно, двойной тариф!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.