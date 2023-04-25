Биотин, железо и омега-3. Как правильно питаться для сияющей кожи и великолепных волос

Многие девушки и женщины ошибочно полагают, что лучшими средствами по уходу за кожей являются специальные косметические средства. Однако часто здоровое питание и качественная гидратация позволяют надолго сохранить кожу молодой и здоровой. Что же нужно кушать и пить, чтобы выглядеть привлекательно?

Употребляйте в пищу продукты, богатые омега-3 жирными кислотами

Не стоит думать, что любой жир будет вреден. Такие соединения жизненно важны для организма в целом и кожи в частности. Полезными являются жирные омега-3 кислоты, которые предотвращают преждевременное старение кожи. Эти соединения уменьшают воспаление и отвечают за активную регенерацию клеток эпидермиса. Специалисты рекомендуют кушать авокадо, которое не только богато омега-3 аминокислотами, но и содержит в большом количестве витамин Е и железо. Также в ежедневный рацион питания нужно включить орехи, капусту и чернику.

Отдавайте предпочтение обезжиренным и постным продуктам

Общеизвестно, что лучшим источником белка является грудка индейки, курица, яйца и рыба. Диетологи также советуют включать в рацион питания нежирное красное мясо. Оно содержит пролин и различные аминокислоты, которые положительно сказываются на состоянии кожи. В красном мясе содержится цинк, необходимый для синтеза коллагена.

Употребление в пищу постного мяса и рыбы позволяет обеспечить организм белками и ненасыщенными жирами. Эти продукты необходимы не только для кожи, они улучшают состояние внутренних органов, сердца и сосудов. Установлено, что регулярное употребление в пищу продуктов, богатых витамином А и цинком, позволяет укрепить иммунную систему и устранить воспаление кожных покровов. Поэтому в рацион нужно включить шпинат, бобы и различные злаки.

Включайте в ежедневный рацион чернику и другие ягоды

Регулярное употребление в пищу фруктов и овощей позволяет добиться гладкой, мягкой и здоровой кожи. Ежевика, малина, черника и гранат богаты разными личными антиоксидантами, которые отвечают за регенерацию клеток кожи, одновременно обеспечивая качественное увлажнение эпидермиса. Справиться с морщинками можно, регулярно употребляя в пищу помидоры. Этот овощ богат антиоксидантом ликопином, который защищает кожу от пагубного воздействия ультрафиолета в солнечном свете. При этом именно УФ-излучение приводит к преждевременному старению и вызывает онкологию.

Пейте как можно больше жидкости

Здоровая, молодо выглядящая и сияющая кожа должна быть обязательно качественно увлажнена. Чтобы избежать обезвоживания, необходимо как можно больше пить чистой воды и всевозможных соков. Причем женщинам рекомендуется ежедневно выпивать около 3 литров жидкости, а мужчинам – 5 литров. При этом это должна быть качественная, чистая вода или свежевыжатые соки без сахара. Необходимо воздержаться от употребления кофеина, который содержится не только в кофе, но и в чае. Кофеин отрицательно сказывается на состоянии кожи, появляются первые морщинки, существенно ухудшается увлажнение поверхностных и глубоких слоев эпидермиса.

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Включите в рацион питания фрукты и овощи с клетчаткой

Установлено, что ежедневное употребление в пищу овощей и фруктов, которые содержат клетчатку, позволяет предупредить преждевременное старение кожи и существенно улучшает ее внешний вид. Содержащиеся в таких продуктах микроэлементы помогают выводить из организма токсины и свободные радикалы. Установлено, что продукты, содержащие клетчатку, такие как нут, овсянка, всевозможные овощи и фрукты, могут играть важную роль в поддержании здоровой кожи.

Диетологи рекомендуют мужчинам и женщинам ежедневно употреблять около 30 грамм клетчатки и 2000 калорий, при этом это должны быть не пищевые добавки, а именно овощи и фрукты. Клетчатка из добавок плохо усваивается организмом, что может привести к различным проблемам со здоровьем. Также в бобовых содержится биотин, необходимый для естественного обмена веществ и регенерации клеток кожи.

Откажитесь от углеводов и сахара

Проведенные исследования диетологами позволили установить, что пристрастие к сладкому может существенно испортить цвет лица. Углеводы и сахар, а также белый хлеб, газированные напитки и выпечка приводят к преждевременному старению кожи и появлению морщин.

У сладкоежек часто отмечаются проблемы с эластичностью кожи, эпидермис может воспаляться, разрушаются коллагеновые волокна. Это объясняется тем, что углеводы и сахар, попадая в организм, превращаются в глюкозу, которая препятствует выработке эластина и коллагена. В результате кожа становится менее упругой, а вскоре появляются первые морщинки.

Любители сладкого и выпечки могут использовать обработанную муку и сахар или же отдавать предпочтение подслащенному меду. Такие натуральные продукты не приводят к появлению в организме глюкозы, соответственно, они отрицательно не сказываются на состоянии кожи. При этом необходимо полностью отказаться от сладкой газировки, а также всевозможных пирожных и белого хлеба.