Самый лучший гидратор, о котором мало кто знает: как использовать в уходе за кожей сливовое масло

Согласитесь, довольно редко в обсуждениях о красоте всплывает масло из косточек сливы. А зря. Это уникальное средство для увлажнения и сохранения упругости кожи. Сливовое масло еще не оценено по достоинству. Использовать его можно не только для ухода за кожей лица и тела, но и за волосами.

Полезные свойства

Сливовое масло обязательно должно входить в рацион красоты. Оно является сильнейшим антиоксидантом, защищает и восстанавливает липидный слой, повышает эластичность кожи, замедляет процесс старения, сохраняет максимальное количество влаги, заживляет и успокаивает.

Использование в косметике

Производители косметики просто обожают сливовое масло за его способность быстро впитываться помимо всех полезных свойств. Масло не оставляет тонкой жирной пленки на поверхности кожи благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот. Основной кислотой в масле является олеиновая, она глубоко проникает в кожу без эффекта жирной маски. Берите на заметку: средство можно не смешивать с другими маслами или сыворотками, масло само по себе отлично работает. Наносите его на лицо, шею, зону декольте. Если привыкли пользоваться сывороткой или кремом, то масла наносите буквально одну каплю, хорошо растерев ее между ладонями. Лучше будет, если остальная косметика будет содержать не масла, а гиалуроновую кислоту.

Особенности сливового масла

Масло получают из косточки сливы. Оно содержит фитостерины, благотворно влияющие на кожу: сухую смягчают, жирную нормализуют. Масло укрепляет липидный барьер кожи, становится естественным барьером для сохранения влаги. У средства незабываемый аромат, это, кстати, большой плюс. Значит, в нем нет никаких дополнительных ингредиентов, отдушек и ароматизаторов, которые часто являются триггерами аллергии. Аромат ассоциируется с марципаном и фруктами.

Интересно, что сливовое масло является натуральным консервантом и продлевает срок годности косметики.

Показания к применению

Наверняка сейчас некоторые из читателей возразят, что масло могут использовать не все, ведь типы кожи разные. А вот и нет. Сливовое масло тем и замечательно, что подходит любому типу кожи, как сухому, так и жирному. Более того, его рекомендуют использовать для лечения угревой сыпи и акне вместе с профессиональными средствами. Небольшое количество масла благотворно влияет на работу сальных желез, нормализует выделение себума, сужает поры, а это, в свою очередь, становится препятствием для образования черных точек. Главное – не переборщить.

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Несмотря на позитивные отзывы, нельзя пренебрегать базовыми правилами безопасности, особенно если вы аллергик. Перед массовым нанесением масла обязательно протестируйте его на поверхности кожи. Нанесите пару щедрых капель, разотрите и оставьте на сутки. Если не появилось никаких неприятных ощущений вроде зуда или сыпи, начинайте смело пользоваться.

Польза для волос

Это что касается кожи. Но есть еще кожа головы и волосы, которые тоже будут рады порции питательных веществ. Сливовое масло отлично снимает зуд и покраснение, шелушение, устраняет перхоть, а волосы делает гладкими, блестящими, локоны – упругими.

Если вы боретесь с секущимися кончиками и ломкостью из-за стайлинговых средств, купите сливовое масло. Как и на коже, на волосах оно впитывается очень быстро, не оставляя следов, не утяжеляя волосяное полотно. Наносить масло просто. Разогрейте пару капель средства на ладонях и почешите пряди сначала пальцами, затем расческой с мелкими зубцами. Побольше на кончики волос. Оставьте на несколько минут для впитывания, и можете наносить стайлинговое средство.

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Отдельный совет обладателям жирной кожи

Как уже было сказано выше, сливовое масло подходит обладательницам жирной и чувствительной кожи. Если вы все же боитесь ухудшения состояния и закупорки пор, не спешите отказываться от косметического средства. Специалисты оценивают способность к закупорке пор у этого масла как крайне низкую. Это значит, что многие пользователи просто не увидят результата закупорки пор, потому что ее не будет. Не стоит отказываться от применения совсем. Вы можете добавлять понемногу в любимый крем для лица, лучше ночной, в маски, в том числе и для волос, даже в гель для душа.

Применение масла

Итак, куда же можно добавить сливовое масло? Например, в увлажняющий крем для лица или лосьон. Смешайте каплю средства с порцией любимого крема в ладонях и нанесите похлопывающими движениями. Масло обогатит состав крема, что принесет коже еще больше пользы.

Сыворотка на основе масла, используемая пару раз в неделю, поможет сохранить молодость кожи лица, шеи и зоны декольте. Масло обладает регенерирующим и лифтинговым свойством.

Про нанесение на волосы мы уже говорили. Втирайте масло в чистом виде в кожу головы, чтобы тонизировать, укрепить и напитать ее, а также на кончики, как сухие, так и влажные. Только есть один нюанс: если вы наносите масло на влажные волосы, дайте им высохнуть естественным путем. Некоторые специалисты по волосам склонны придерживаться мнения, что высокая температура фена нагревает масло на волосах, тем самым усугубляя их состояние. Они могут стать сухими и ломкими, хотя вся суть использования сливового масла говорит об обратном. Кстати, масло можно нанести в виде маски перед мытьем. Нанесите и наденьте теплую шапочку. Через полчаса смойте привычным способом.

Регулярное нанесение масла на ногти и кутикулу помогает укрепить ногтевую пластину, уничтожить грибок, предотвратить ломкость и расслоение. Используйте масло дважды в день в качестве восстанавливающего средства после снятия наращенных ногтей.

А вот еще интересный способ применения: пилинг для губ. В любое время года хочется иметь роскошные, увлажненные, гладкие губы. Сливовое масло помогает добиться желаемого в короткий срок. Но, конечно, не в чистом виде. Приготовить скраб можно путем смешивания половины чайной ложки сахара, соды или кофейной гущи с несколькими каплями масла. Все хорошо перемешиваем и наносим на чистую сухую кожу губ массирующими движениями в течение двух минут. Смываем теплой водой и обязательно наносим увлажняющий бальзам или сыворотку.