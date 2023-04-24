Кетодиета дает неплохие результаты. Но полезна ли она для нашей кожи?

Кетогенная диета сегодня находится на пике популярности. Многие ее приверженцы отказываются от хлеба и макарон в пользу жирных продуктов, таких как мясо, авокадо и ореховое масло. Диета обещают быструю потерю веса, что действительно замечают многие. Но ее влияние на кожу кажется менее определенным. Некоторые люди, сидящие на диете, сообщают, что во время изменения рациона их кожа на лице становится более чистой и свежей, в то время как другие сталкиваются со странной зудящей красной сыпью на теле. Полезна ли кетодиета для кожи?

Что такое кетодиета

Идея кетодиеты состоит в том, чтобы научить тело сжигать жир, а не углеводы, чтобы в результате похудеть. Добавив в свой рацион больше жиров и исключив углеводы, вы направите организм в естественное метаболическое состояние, называемое кетозом. В это время он расщепляет жиры на кетоны. Последние выступают в роли основного источника энергии для организма, а не углеводы или белок, что теоретически приводит к потере веса.

Основные преимущества

Кетогенная диета изначально была разработана, чтобы помочь детям контролировать эпилепсию. Затем стали говорить, что увеличение потребления жиров и снижение количества углеводов в рационе может быть эффективным инструментом для лечения рака. Другое исследование показало, что такой рацион может быть эффективным в снижении уровня сахара в крови у людей с диабетом.

Сегодня потеря веса является самым популярным преимуществом кетодиеты. Но специалисты не рекомендуют данную систему питания из-за ее ограничительного характера и способности вызывать дефицит питательных веществ. Когда дело доходит до контроля веса, ограничительные диеты не дают положительных результатов.

Возможные побочные эффекты

Сокращение углеводов может привести к снижению потребления клетчатки. Это, в свою очередь, может навредить пищеварительной системе. Запоры очень распространены на кетодиете или любой другой системе питания с низким содержанием углеводов. Все потому, что приходится сокращать потребление цельных зерен и фруктов, богатых клетчаткой. Более того, ограничительный характер кето может привести к расстройству питания у людей, которые уже сталкивались с подобного рода проблемой.

С точки зрения питания, кетодиета может иметь негативные стороны. Некоторые люди интерпретируют подход кето к жиру как разрешение есть столько обработанной пищи, сколько они хотят. Но такой выбор может повлиять на их общее здоровье, в том числе на состояние кожи.

Сокращение углеводов и состояние кожи

Хотя кажется нелогичным есть больше жиров и меньше углеводов для более чистой кожи, но именно таким образом кетодиета может помочь улучшить цвет лица. Но только при условии, что вы урезаете правильные углеводы и увеличиваете потребление здоровых жиров. Исключая простые углеводы, вы боретесь с чрезмерным воспалением в организме, которое является мощным стимулятором акне. Кожа становится сияющей, выравнивается тон лица.

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Но соблюдение противовоспалительной диеты также может быть причиной побочного эффекта, называемого пигментным пруриго (кето-сыпь). Это редкая форма воспалительного дерматоза, которая часто появляется у людей на ранних стадиях кетоза.

Увеличенное потребление жиров и состояние кожи

Жирные кислоты омега-3 полезны как для волос, так и для кожи. Всегда есть люди, которые беспокоятся о том, что употребление слишком большого количества жиров провоцирует прыщи. На самом деле это неправда. Но опять же, это не означает что нужно есть нездоровую пищу. Увеличение потребления здоровых жиров (лосось, грецкие орехи) может помочь успокоить сухую, зудящую и шелушащуюся кожу.

Кетодиета полезна или вредна для кожи?

Хотя кетодиета может излечить прыщи, не всегда удается достичь такого результата. Кожа попросту у всех разная.

Не следует воспринимать кетогенную диету как диету для кожи. Вместо того, чтобы так сильно менять свой привычный рацион и отказываться от многих продуктов в попытках получить сияющую кожу, лучше внести более простые изменения в образ жизни. Например, убедитесь, что вы пьете достаточно воды, избегаете высоконасыщенных «плохих» жиров (маргарин, жирное мясо и пр.) и сокращаете потребление простых углеводов (белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, печенье и пирожные).

Независимо от ваших намерений перейти на кето, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом диеты. Все дело в том, что подобного рода система питания может представлять опасность для некоторых людей. Хотя некоторые пациенты с диабетом действительно могут получить пользу от диеты, кето подходит не для всех. Концентрация на белке, например, может негативно повлиять на людей с патологиями почек. Им попросту будет трудно переваривать белковые соединения. Также не стоит сидеть на кетодиете беременным, маленьким детям и людям, принимающих определенные виды лекарств. Всем им гораздо лучше придерживаться сбалансированного питания и не переедать.