“В тот период вывалилась из жизни на несколько лет”: Катя IOWA о творческом кризисе, музыкальных планах и материнстве

Катя Иванчикова, известная как IOWA, за очень короткий срок завоевала популярность. Практически каждая песня – это хит. В личной жизни у нее тоже все хорошо. Исполнительница вышла замуж за любимого человека, а совсем недавно в их семье появился малыш. Но на самом деле жизнь певицы далеко не безоблачная.

Начало жизненного пути

Екатерина Иванчикова родилась в Беларуси в 1987 году. Ее родители не имели никакого отношения к творчеству. Мама работала воспитателем в детском саду, а папа – механизатором. У девочки же наблюдалась тяга к музыке. Примерно с 6 лет Катя начала петь. Сначала она занималась в эстрадном кружке, а затем – в доме культуры.

В школьные годы она мечтала о собственной группе. Воплотить эту задумку в жизнь удалось в 2009 году. Катя вместе с Леонидом Терещенко и Василием Булановым основала группу IOWA. В первый год они занимались творчеством в Могилеве, а в 2010 году решили переехать в Санкт-Петербург и в последующем покорить российскую сцену.

Успешная работа и творческий кризис

В России популярность к певице пришла в 2011 году, когда вышла композиция «Простая песня». На следующий год IOWA выпустила несколько хитов – «Мама», «Улыбайся» и «Ищу мужа». Все они вошли в альбом Export, релиз которого состоялся в 2014 году.

В дальнейшем у певицы было еще несколько ярких и запоминающихся песен, а в 2019 году она пропала из виду, т. к. столкнулась с творческим кризисом. В одном из последних интервью IOWA сказала:

В тот период я вывалилась из жизни на несколько лет. Я решила засесть на студиях экспериментировать, искать новое звучание. Все новые композиции, которые я выпускала, были разными, но мне они не нравились. Это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.

Певица также призналась, что всегда бразды правления группы держала в своих руках. Во время творческой паузы она поняла, что пора искать подходящих людей, которым можно было бы делегировать часть своих обязанностей. Катя IOWA начала учиться доверять себе и другим людям, ведь раньше она практически никогда не позволяла себе ничего подобного. Ей казалось, что проще, быстрее и надежнее все сделать самой.

Новый материал и музыкальные планы

Недавно в одной из соцсетей певица опубликовала пост:

Так хочется показать вам новые песни, написанные про «сейчас», но… Как много «но»…

Через какое-то время все изменилось. Екатерина заявила, что нашла нужные слова для песен. Она всегда чувствовала ответственность перед слушателями, своими поклонниками. Ей не хотелось использовать простые и банальные фразы. Певица искала слова, идущие от сердца, – такие, которые лечат, пропущены через себя и идут не из боли, а из света. И ей удалось их найти.

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В будущем Екатерина планирует петь позитивные песни, построенные на ритмах, ведь фанаты хотят получать улыбку, энергию. Именно на поиске композиций с внутренней энергией певица будет сконцентрирована в ближайшее время.

Замужество и долгожданная беременность

Екатерина Иванчикова состоит в браке уже несколько лет. Свадьба была в 2012 году. Избранником певицы стал Леонид Терещенко – гитарист группы IOWA. Певица говорит, что встретила своего будущего мужа еще в студенческие годы. Их любовь стала мощным двигателем, поспособствовавшим формированию коллектива и его поднятию на вершины музыкальных чартов.

В течение длительного периода времени Екатерина и Леонид даже не думали о ребенке. Вокруг этой темы ходили разные слухи. Кто-то говорил, что пара относится к направлению чайлдфри, кто-то считал, что у певицы есть проблемы со здоровьем. Но на самом деле влюбленные просто были не готовы к рождению малыша.

У группы был очень насыщенный рабочий график. Певица рассказала, что их возили из одного города в другой. Порой участники коллектива даже не понимали, в каком населенном пункте они находятся. Катя осознавала, что при такой жизни она не сможет ничего дать ребенку. Вдобавок она не доверяла окружающему миру. Ей казалось, что вокруг царит опасность, несправедливость и малыша будет очень сложно от всего этого оградить.

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В 2022 году стало известно о том, что Екатерина беременна, а 31 марта 2023 года она родила первенца. В одном из интервью певица заявила, что ничуть не жалеет о том, что не родила раньше, ведь всему свое время. В прошлом ей казалось, что она не может защитить малыша от несправедливого окружающего мира, а сейчас все иначе. Певица почувствовала доверие к пространству и Богу.

Материнство и похудение

После родов Екатерина находилась в больнице 4 дня. В день выписки молодую маму приехал встречать муж. Певица сделала несколько снимков на память и показала их своим поклонникам. На фото она предстала в белой футболке и розовом плюшевом костюме и дополнила образ массивной золотой цепью.

Во время беременности Екатерина набрала лишние килограммы, но уже через некоторое время после родов ей удалось похудеть. Об этом сообщила исполнительница своим поклонникам в одной из социальных сетей. Она написала:

Встала утром на весы, и минус 10 кг. Вот это да! Сколько во мне было воды! При этом лежала 4 дня, почти не вставая.

Катя IOWA о своем муже и отце

Екатерина говорит, что Леонид является очень хорошим и понимающим мужем. Он никогда не давит на нее, не навязывает свое мнение, всегда относится с пониманием и т. д. Она уверена, что он станет примерным отцом. Но вот похвастаться своим папой исполнительница не может. В детстве она практически с ним не общалась. Сначала папа Кати ездил по командировкам, а потом и вовсе ушел в запой.

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По словам певицы, отец практически всегда жил в каком-то собственном мире. Он не умел любить, не был к кому-либо привязан. Он все время что-то хотел, куда-то летел, но ничего не делал для воплощения в жизнь своих желаний и задумок. Исполнительница объясняет наличие отрицательных черт у отца нереализованным потенциалом. Он не смог раскрыться и очень рано устал.

Несмотря на все, Екатерина не обижена на папу, не злится на него. Напротив, она считает, что только благодаря ему она стала таким человеком, каким является сейчас, обрела нужные черты характера. Катя всегда знала, что ей не на кого надеяться. Она все делала сама, никогда не опускала руки, не бросала начатые дела.

Хоть отношения с отцом и не задались, Екатерина все же решила сообщить ему о появлении на свет внука. Но о позитивном событии в жизни она сказала не сама. Это сделала ее сестра, когда ездила в Беларусь. По словам родственницы, эта новость обрадовала мужчину. Его глаза даже наполнились слезами.

Сейчас Катя все свое время посвящает ребенку. Творческие планы поставлены на паузу. Однако о своих поклонниках исполнительница не забывает. Она регулярно в соцсетях выкладывает новости из своей жизни, делится советами насчет того, как создать группу, как писать песни и как заняться их продвижением.